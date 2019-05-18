SPOR

Ünal Karaman: Bügünlere gelmemizde aslan payı oyuncuların

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 18.05.2019 23:04 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, bugünlere gelmelerinde aslan payını oyuncularına verdiğini söyledi.

Ünal Karaman: Bügünlere gelmemizde aslan payı oyuncuların

Ünal Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sezona bazı bölgelerde oyuncu eksiklikleri ile başladıklarını belirterek, "Şükürler olsun aramıza sonradan da olsa katılan oyuncularımız oldu. Devre arasında kulübün yaşadığı zorluklar oldu, transfer yasağı da içerisinde. Şükürler olsun diyerek bugünlere geldik" dedi.

"Bugünlere gelmemizde aslan payını oyunculara veriyorum." diyen Karaman, şöyle devam etti:

"Kulüp içinde yaşanan zor duruma, imkansızlıklara mazeret üretmediler, onlar da bizim fırsatımız diyerek fırsata dönüştürdüler. Antrenmanda en ufak olay olmadan sevgi, saygı, çalışma disiplinleri oldu. Müsabaka ortamına çıktığında da camiasını, formasını helaliyle, alın teriyle ıslatıp yeteneği doğrultusunda hatta bazen olmayan özelliklerin de üzerinde kendilerini geliştirerek bizleri bugünlere getirdiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Gerçekçi eleştirilere bakıldığında kanat oyuncularından orta saha, hücum oyuncusundan savunmada top kesecek oyuncu durumuna getirdiğiniz anda birçok olumsuzluğa, zorluğa rağmen mazeret üretmeden çıktılar, temsil noktasında ellerinden geleni yaptılar. Taraftarlarımıza bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Onlara mübarek günde iyi veda oldu diye düşünüyorum. Kazandığımız için de mutluyum."

"GELECEĞİN NE GÖSTERECEĞİNİ KONUŞMAK ÇOK ZOR"
Karaman, takımın geleceğine ilişkin olarak ise şunları söyledi:

"Geleceğin ne göstereceğini konuşmak çok zor. Oyuncularımıza Avrupa'nın güçlü takımları tarafından izlenip transfer tekliflerinde bulunulması iyi sezon geçirdikleri, gelecek adına en iyi şekilde ülkemizi temsil etme noktasında değerlendirilebilir. Trabzonspor'un gelecek hedefi varsa eksik bölgeleri tamamlayarak ve mevcut kadroyu olabildiğince koruyarak, daha da rekabetçi ortam oluşturarak sevgi ve saygı ortamı içinde geleceğe en iyi şekilde odaklanması gerekir. Şu an için ben dahi konuşamıyorum. Bekleyip görmek lazım. Önümüzde Rize maçı var. O maçtan sonra gelişmelerden haberdar olursunuz. Trabzonspor, kendi geleceğini planlayacak yetenekte, donanımda başkan ve yönetime sahip. Trabzonspor kendi menfaatleri, maddi gücü doğrultusunda, gelecek planlaması doğrultusunda en iyisini yapacaktır diye düşünüyorum."

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