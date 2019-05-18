Ünal Karaman: Bügünlere gelmemizde aslan payı oyuncuların

Ünal Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sezona bazı bölgelerde oyuncu eksiklikleri ile başladıklarını belirterek, "Şükürler olsun aramıza sonradan da olsa katılan oyuncularımız oldu. Devre arasında kulübün yaşadığı zorluklar oldu, transfer yasağı da içerisinde. Şükürler olsun diyerek bugünlere geldik" dedi.

"Bugünlere gelmemizde aslan payını oyunculara veriyorum." diyen Karaman, şöyle devam etti:

"Kulüp içinde yaşanan zor duruma, imkansızlıklara mazeret üretmediler, onlar da bizim fırsatımız diyerek fırsata dönüştürdüler. Antrenmanda en ufak olay olmadan sevgi, saygı, çalışma disiplinleri oldu. Müsabaka ortamına çıktığında da camiasını, formasını helaliyle, alın teriyle ıslatıp yeteneği doğrultusunda hatta bazen olmayan özelliklerin de üzerinde kendilerini geliştirerek bizleri bugünlere getirdiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Gerçekçi eleştirilere bakıldığında kanat oyuncularından orta saha, hücum oyuncusundan savunmada top kesecek oyuncu durumuna getirdiğiniz anda birçok olumsuzluğa, zorluğa rağmen mazeret üretmeden çıktılar, temsil noktasında ellerinden geleni yaptılar. Taraftarlarımıza bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Onlara mübarek günde iyi veda oldu diye düşünüyorum. Kazandığımız için de mutluyum."