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  4. Ünal Karaman'dan taraftara mesaj: Ortada zaman zaman yanlış anlaşılmalar olabilir, takımınıza ve takımınıza hizmet eden insanlara sahip çıkın

Ünal Karaman'dan taraftara mesaj: Ortada zaman zaman yanlış anlaşılmalar olabilir, takımınıza ve takımınıza hizmet eden insanlara sahip çıkın

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 31.12.2019 11:50 | Son Güncelleme

Trabzonspor ile yollarını ayıran tecrübeli teknik adam Ünal Karaman, Trabzon’dan ayrıldı. Ünal Karaman, " Ortada zaman zaman yanlış anlaşılmalar olabilir. Başkan ve yönetim kurulu iyi şeyler yapmaya çalışıyor. Ama bazen insanların üzüldüğü, bozulduğu zamanlar olabiliyor. Lütfen takımınıza ve takımınıza hizmet eden insanlara sahip çıkın" dedi.

Ünal Karaman'dan taraftara mesaj: Ortada zaman zaman yanlış anlaşılmalar olabilir, takımınıza ve takımınıza hizmet eden insanlara sahip çıkın

Trabzonspor ile dün yollarını ayıran teknik direktör Ünal Karaman, Trabzon’dan ayrıldı. Trabzon Havalimanı’nda bir grup bordo-mavili taraftarın yolcu ettiği Karaman, sevgi gösterisiyle karşılaştı.

Taraftarlarla bir konuşma yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Kalbimiz burayla atıyor. Sizleri seviyoruz. Sizden bir istirhamım olsun. Ortada zaman zaman yanlış anlaşılmalar olabilir. Başkan ve yönetim kurulu iyi şeyler yapmaya çalışıyor. Ama bazen insanların üzüldüğü, bozulduğu zamanlar olabiliyor. Lütfen takımınıza ve takımınıza hizmet eden insanlara sahip çıkın" şeklinde konuştu.

Taraftarların, "Bu burada bitmedi. Bekleyeceğiz hocam" şeklinde yanıt verdiği Karaman, "Trabzon’un çocuğu Ünal Karaman" sloganlarıyla uğurlandı.

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Anahtar Kelimeler:
ünal karaman Trabzonspor

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