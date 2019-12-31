Ünal Karaman'dan taraftara mesaj: Ortada zaman zaman yanlış anlaşılmalar olabilir, takımınıza ve takımınıza hizmet eden insanlara sahip çıkın

Trabzonspor ile dün yollarını ayıran teknik direktör Ünal Karaman, Trabzon’dan ayrıldı. Trabzon Havalimanı’nda bir grup bordo-mavili taraftarın yolcu ettiği Karaman, sevgi gösterisiyle karşılaştı.
Taraftarlarla bir konuşma yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Kalbimiz burayla atıyor. Sizleri seviyoruz. Sizden bir istirhamım olsun. Ortada zaman zaman yanlış anlaşılmalar olabilir. Başkan ve yönetim kurulu iyi şeyler yapmaya çalışıyor. Ama bazen insanların üzüldüğü, bozulduğu zamanlar olabiliyor. Lütfen takımınıza ve takımınıza hizmet eden insanlara sahip çıkın" şeklinde konuştu.
Taraftarların, "Bu burada bitmedi. Bekleyeceğiz hocam" şeklinde yanıt verdiği Karaman, "Trabzon’un çocuğu Ünal Karaman" sloganlarıyla uğurlandı.
F.Bahçe'ye müjdeli haber!
Beşiktaş'ın genç yıldızına talip var
Quaresma Güney Amerika yolcusu!
IFAB'tan flaş VAR açıklaması!
Beşiktaş'ın yıldızı takımdan ayrılıyor!
Çalhanoğlu, Premier Lig yolunda!
Diagne'den flaş açıklama: Yakasına yapıştım!
Roma onay verdi! Cengiz Ünder ayrılıyor...
Ünal Karaman'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
Fatih Terim'in ilk transfer hedefi! 'Onu alın...'
Fatih Tekke eski takımının başına geçti!
Ahmet Ağaoğlu'ndan Ünal Karaman açıklaması
Merih Demiral'a sürpriz talip!
F.Bahçe ilk yarıyı umutlu bitirdi
Bursaspor lideri devirdi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum