SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Göztepe
  4. Ünal Karaman: Geleceğe daha güvenle, daha umutla bakıyoruz

Ünal Karaman: Geleceğe daha güvenle, daha umutla bakıyoruz

14.08.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, yeni sezonun futbol camiasına hayırlı olmasını dileyerek, geçen sezonki kadronun iskeletini korumanın kendileri için bir avantaj olduğunu söyledi. Karaman, ihtiyaç duyulduğu halde transfer yapılabileceğini de ifade ederek, "Umuyorum camiamıza ve taraftarımıza iyi, canlı ve agresif, ne istediğini bilen bir Göztepe takımı izletiriz" dedi.

Ünal Karaman: Geleceğe daha güvenle, daha umutla bakıyoruz

Göztepe, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında karşılaşacağı FT Antalyaspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Ünal Karaman, gazetecilere yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulundu.

KARAMAN'DAN YENİ SEZON TEMENNİSİ

Yeni sezonun futbol camiası için hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Ünal Karaman, "İnşallah herkesin beklediklerine cevap alabileceği bir sezon olur. Bizim açımızdan da baktığımızda sporun ruhuna yakışır biçimde tavır ve davranış biçiminde olan kazasız belasız geçen, hak edenin hak ettiği bir lig olarak yüz akıyla tamamlamayı nasip etsin herkese" cümlelerine yer verdi.

"BAZI ŞEYLERİ ANLAMAKTA ZORLANIYORUM, BİR HOYRATLIĞIMIZ VAR"

Karaman, Türk futbolunda her geçen gün bazı şeylerin zorlaştığını belirterek, "Bazı şeyler zorlaşırken aynı zamanda da bilmediğimiz ve anlayamadığımız bir rahatlık var. UEFA'nın kendi içerisinde getirmiş olduğu kriterler var, tüm üye ülkelere gönderdiği. Altyapı, idari, hukuki, mali, sportif yani bir sürü kriterler getirir UEFA ama bazen, bazı şeyleri anlamakta zorlanıyorum, bir hoyratlığımız var. Birilerinin ne yaptığından daha ziyade ben bu ülkeye, kendimi bildim bileli bu sahalarda hizmet vermeye çalışıyorum. Ülkemin kaynaklarının daha bilinçli, daha mantıklı ve daha akılcı bir şekilde kullanılmasını arzu ediyorum. Genel manada bazı konuşulanlar sözde kalıyor. Biraz daha hassas davranılmasını bekliyorum. Kulüplerin büyük bütçelerle kadrolarına kattığı oyuncuların ülke gelişimine katkı sağlamasını diliyorum. Umuyorum hayal kırıklığı olmaz. Sonuçta biz de bu gemideyiz ve biz de etkileniyoruz. Maalesef bizim öyle bir hoyratlığımız olamıyor" diye konuştu.

"GELECEĞE DAHA GÜVENLE DAHA UMUTLU BAKIYORUZ"

Takımın ihtiyaçları doğrultusunda kulüp bünyesindeki profesyonellerin transfer çalışmalarını yürüttüğünü söyleyen deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kulübün gerçekleriyle örtüşecek şekilde, özellikle genç oyunculardan oluşan bir transfer politikası sürdürülüyor. İhtiyaç duymamız halinde gerekli takviyeleri yapabiliriz. İnşallah arkadaşlarımız fazla takviyeye ihtiyaç duymadan bizlerin ve kendilerinin beklentilerini saha içinde karşılarlar. Umuyorum camiamıza ve taraftarımıza iyi, canlı ve agresif, ne istediğini bilen bir Göztepe takımı izletiriz. Hazırlık döneminde kendimizi test edebileceğimiz takımlarla oynayamadık. Bizim artımız geçen seneden öyle veya böyle iskelet kadromuzu korumak, kadromuzun sınırlarının nereye kadar gidiyor olduğunu bilmek ve 3-4 oyuncumuz dışında iyi bir kamp dönemi geçirmek. Geleceğe daha güvenle, daha umutla bakıyoruz. Derler ya; "Herkes rakibinin yumruğunu yiyene kadar en güçlüsünü kendisininki zannedermiş" diye. Biz iyi hazırlandık, yumruğumuzu da sıktık, inşallah iyi olur."

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süleyman Seba kabri başında anıldıSüleyman Seba kabri başında anıldı
İstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşetiİstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşeti
Göztepe, hazırlık maçında Nazilli Belediyespor'u 3-1 yendiGöztepe, hazırlık maçında Nazilli Belediyespor'u 3-1 yendi
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Ünal Karaman Göztepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dehşete düşüren olay! Kız arkadaşının çalıştığı gazinoyu taradı

Dehşete düşüren olay! Kız arkadaşının çalıştığı gazinoyu taradı

Tescilli güzel, kız arkadaşıyla dudak dudağa

Tescilli güzel, kız arkadaşıyla dudak dudağa

Fenerbahçe'den görülmemiş hamle!

Fenerbahçe'den görülmemiş hamle!

Volkan Demirel'den Beşiktaş'a eleştiri

Volkan Demirel'den Beşiktaş'a eleştiri

Resmen açıkladı: Caner Erkin'i istiyoruz

Resmen açıkladı: Caner Erkin'i istiyoruz

Beşiktaş kaldığı yerden devam ediyor!

Beşiktaş kaldığı yerden devam ediyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Falcao'nun Galatasaray'a maliyeti açıklandı!

Falcao'nun Galatasaray'a maliyeti açıklandı!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

G.Saraylı yıldız Süper Lig ekibine gidiyor

G.Saraylı yıldız Süper Lig ekibine gidiyor

Tarihi transfer! Lionel Messi PSG'de

Tarihi transfer! Lionel Messi PSG'de

G.Saray transferi KAP'a bildirdi

G.Saray transferi KAP'a bildirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.