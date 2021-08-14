Ünal Karaman: Geleceğe daha güvenle, daha umutla bakıyoruz

Göztepe, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında karşılaşacağı FT Antalyaspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Ünal Karaman, gazetecilere yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulundu.

KARAMAN'DAN YENİ SEZON TEMENNİSİ

Yeni sezonun futbol camiası için hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Ünal Karaman, "İnşallah herkesin beklediklerine cevap alabileceği bir sezon olur. Bizim açımızdan da baktığımızda sporun ruhuna yakışır biçimde tavır ve davranış biçiminde olan kazasız belasız geçen, hak edenin hak ettiği bir lig olarak yüz akıyla tamamlamayı nasip etsin herkese" cümlelerine yer verdi.

"BAZI ŞEYLERİ ANLAMAKTA ZORLANIYORUM, BİR HOYRATLIĞIMIZ VAR"

Karaman, Türk futbolunda her geçen gün bazı şeylerin zorlaştığını belirterek, "Bazı şeyler zorlaşırken aynı zamanda da bilmediğimiz ve anlayamadığımız bir rahatlık var. UEFA'nın kendi içerisinde getirmiş olduğu kriterler var, tüm üye ülkelere gönderdiği. Altyapı, idari, hukuki, mali, sportif yani bir sürü kriterler getirir UEFA ama bazen, bazı şeyleri anlamakta zorlanıyorum, bir hoyratlığımız var. Birilerinin ne yaptığından daha ziyade ben bu ülkeye, kendimi bildim bileli bu sahalarda hizmet vermeye çalışıyorum. Ülkemin kaynaklarının daha bilinçli, daha mantıklı ve daha akılcı bir şekilde kullanılmasını arzu ediyorum. Genel manada bazı konuşulanlar sözde kalıyor. Biraz daha hassas davranılmasını bekliyorum. Kulüplerin büyük bütçelerle kadrolarına kattığı oyuncuların ülke gelişimine katkı sağlamasını diliyorum. Umuyorum hayal kırıklığı olmaz. Sonuçta biz de bu gemideyiz ve biz de etkileniyoruz. Maalesef bizim öyle bir hoyratlığımız olamıyor" diye konuştu.

"GELECEĞE DAHA GÜVENLE DAHA UMUTLU BAKIYORUZ"

Takımın ihtiyaçları doğrultusunda kulüp bünyesindeki profesyonellerin transfer çalışmalarını yürüttüğünü söyleyen deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kulübün gerçekleriyle örtüşecek şekilde, özellikle genç oyunculardan oluşan bir transfer politikası sürdürülüyor. İhtiyaç duymamız halinde gerekli takviyeleri yapabiliriz. İnşallah arkadaşlarımız fazla takviyeye ihtiyaç duymadan bizlerin ve kendilerinin beklentilerini saha içinde karşılarlar. Umuyorum camiamıza ve taraftarımıza iyi, canlı ve agresif, ne istediğini bilen bir Göztepe takımı izletiriz. Hazırlık döneminde kendimizi test edebileceğimiz takımlarla oynayamadık. Bizim artımız geçen seneden öyle veya böyle iskelet kadromuzu korumak, kadromuzun sınırlarının nereye kadar gidiyor olduğunu bilmek ve 3-4 oyuncumuz dışında iyi bir kamp dönemi geçirmek. Geleceğe daha güvenle, daha umutla bakıyoruz. Derler ya; "Herkes rakibinin yumruğunu yiyene kadar en güçlüsünü kendisininki zannedermiş" diye. Biz iyi hazırlandık, yumruğumuzu da sıktık, inşallah iyi olur."

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

