SPOR

Ünal Karaman: İşimiz çok zor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 25.10.2019 07:45 | Son Güncelleme

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Krasnodar mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada bordo-mavili takımın sahaya her maçı kazanmak için çıktığını belirterek, gruptaki şanslarının zorlaştığını söyledi.

Ünal Karaman: İşimiz çok zor

UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda Trabzonspor, sahasında Rus ekibi Krasnodar'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaybettikleri için üzgün olduğunu belirten Karaman, "Oyuncularımın oyunun büyük bir bölümünde arzu edilen oyun isteği ve mücadele gayreti, sonuca takılmaksızın bizi mutlu etti. Saha içerisinde mücadele eden bir oyuncu grubu vardı. Takdir edersiniz ki, bu tür müsabakalarda anlık pozisyonlar sonucu belirliyor. Küçük dokunuşlar, paslar, yapacağınız bir şut maçın hikayesini belirliyor. Oyuncularımın yeteneği içerisinde detaylar haricinde saha içerisindeki mücadelesinden yeterince memnunum ama sonuç bizim memnun etmedi. Kazanmayı isterdik ama olmadı" dedi.

Basın mensuplarının grupta oynanacak gelecek maçlar üzerine yönelttiği soruya ise Ünal Karaman, "Zorlu rakiplerle oynuyorsunuz. Üç tane rakibiniz var. Üç tane rakibiniz de sizin üstünüzdeki torbadan gelmişler. Bir kere bu gerçeğin adını koyalım. Krasnodar 100 - 150 milyon Euro arasında bir bütçeye sahip bir takım. Onlar da kendileri için kazanma gayretindeler. Hayal satmanın anlamı yok. Biz kazanmak için oynayacağız ama işimizin zorluğunu bileceğiz. Trabzonspor hangi müsabakayı nerede oynarsa oynasın mücadele ederi gayret gösterir. Biz oynayacağımız bütün müsabakalarda aynı gayreti göstereceğiz. Sonuç ne olur hep birlikte göreceğiz ama bu takımların oynayacağı müsabakaları dikkate aldığımıza işimizin zor olduğunu söyleyebilirim. Bugünkü müsabakayı kazanmış olsaydık hemen hemen rakibimizi saf dışı bırakmış olacaktık. Basel’in Getafe’yi yenmesi de dikkate alındığında ister istemez Krasnodar da havaya girdi. Onlar da yarışın içerisinde ortak olacak. Bizim oynadığımız hiçbir müsabakada mağlup olmadan kazanmamız ve sonra rakiplerimizin durumuna bakmak gerekiyor. Deplasmanda oynayacağımız ilk müsabaka grupta mutlak kazanılması gereken müsabaka olarak gözüküyor. Onun gayreti içerisinde olacağız" diyerek yanıt verdi. (İHA)

PARTNER Sevgilisinin gizli telefonunu buldu, skandal gerçek ortaya çıktı! İğrenç Sevgilisinin gizli telefonunu buldu, skandal gerçek ortaya çıktı! İğrenç
Trabzon'un Avrupa umutları tükeniyor! 2. yenilgi...Trabzon'un Avrupa umutları tükeniyor! 2. yenilgi...
Trabzonspor'da sakatlık şokuTrabzonspor'da sakatlık şoku
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi ünal karaman krasnodar

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Avrupa Ligi'nde çılgın maç

Avrupa Ligi'nde çılgın maç

Avcı'dan flaş istifa açıklaması!

Avcı'dan flaş istifa açıklaması!

Trabzon'un Avrupa umutları tükeniyor! 2. yenilgi...

Trabzon'un Avrupa umutları tükeniyor! 2. yenilgi...

Kartal, Avrupa'da dağıldı

Kartal, Avrupa'da dağıldı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünal Karaman: İşimiz çok zor

Ünal Karaman: İşimiz çok zor

Trabzon'un Avrupa umutları tükeniyor! 2. yenilgi...

Trabzon'un Avrupa umutları tükeniyor! 2. yenilgi...

Trabzonspor'da sakatlık şoku

Trabzonspor'da sakatlık şoku

Ünal Karaman: Krasnodar maçı UEFA Avrupa Ligi'ndeki kaderimizi etkileyecek

'Bu maç kaderimizi belirleyecek'

Kevin Campbell, Trabzonspor'u ziyaret etti

Kevin Campbell, Trabzonspor'u ziyaret etti

Ahmet Ağaoğlu: Sosa ve Novak ile sözleşme imzalayacağız

Başkan resmen açıkladı! İki isimle sözleşme imzalayacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.