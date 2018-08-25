Ünal Karaman: Mete Kalkavan hatalı kararlar verdi

Spor Toto Süper Lig'e bu sezon yükselen Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü, evinde ağırladığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 2 puan kaybettikleri için üzgün olduğunu, maçın hakemi Mete Kalkavan’ın yanlış karar verdiğini ifade etti. Karaman, “Oyuncularımın göstermiş olduğu mücadelenin karşılığı alınacak bir 3 puandı. O pozisyon içerisinde tıpkı Abdulkadir’e gösterilen sarı kart gibi Mete hocanın hata yaptığını düşünüyorum. Pozisyonda faul var ama faulü bizim almamız gerekir ve rakibe sarı kart gösterilmesi gerekir. Dirseğe vuran, oyuncumuzu kambura yatmak zorunda bırakan rakip oyuncudur. Dolayısıyla yorum hatası yaptı. Bu hata bizlerin oyuncuların göstermiş olduğu emeğin, alın terinin karşılığı olarak gelmesi gereken 2 puanın önüne geçti. Bu konuda üzgünüm” dedi.

“Ankaragücü, başarı göstererek bir üst lige çıktı. Yeni oyuncularla takımı güçlendirdi. Onlarda iyi takım olma yolundalar. Onlarda mücadele ettiler. Onları da tebrik ediyorum. VAR, ofsayt ve kartlarda, iptal edilen gollerde değil bu tür faullerde de müdahil olması gündeme gelebilir. Ben pozisyonu defalarca izledim. Pozisyon canımızı acıttı. Saha zeminin, futbol oynamanın zorluğunu biliyoruz. Buna rağmen sahada futbol oynamaya çalışan bir takımım vardı. Oyuncularımın hepsine teşekkür ediyorum.”

İSMAİL KARTAL: GERİ DÜŞSEK DE MAÇI BIRAKMIYORUZ

Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü İsmail Kartal, yeni bir takım kurduklarını ve biraz zamana ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Bu takımın, büyük Ankaragücü camiasının beklentilerine cevap verebilmesi için çalışıyoruz." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, hafta içi yaptıkları analizlerde, rakiplerinin özellikle sağ kanattan etkili olduğunu tespit ettikleri vurgulayarak, "İlk yarıda bu bölgeyi iyi kapatamadık. Maça farklı bir sistemle başladık. Geriye yaslandık ve bundan dolayı da gol yedik. Geçen seneden gelen bir karakterimiz var. Geriye de düşsek maçı ve oyunu bırakmıyoruz." ifadelerini kullandı.