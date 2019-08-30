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Ünal Karaman: Oyuncularımız ve ben payımıza düşeni aldık

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 30.08.2019 07:45 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi play - off turu rövanşında Yunanistan temsilcisi AEK'ya 2-0 yenilmesine rağmen gruplara kalan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Ünal Karaman, oyuncuların ve kendilerinin paylarına düşeni aldıklarını söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki ayaklı bir müsabaka oynadıklarını belirterek, "Birinci devre biz galip, ikinci devre de rakibimiz galip geldi. Gruplara kalacak skoru hak eden takım olarak oyuncularımı kutluyorum" dedi.

"İYİ RAKİBE KARŞI OYNADIK"

Bu işin zorluklarının bulunduğunu belirten Karaman, "Bunlar içerisinde dünkü toplantıda ifade ettiğim gibi nasıl orada kazanmışsak onların da gelip burada bizi yenme şansı vardı. İyi takım derken birçoğunuz farklı algılayabildi. İyi rakibe karşı oynadık. İlk yarı oyun kabul edebileceğimiz oyun değil. İkinci yarı oyuncuların mücadelesinden son derece memnunum. Turu getirecek sonuç aldıkları için tebrik ediyorum. Tribünleri dolduran taraftarlara da bizlere verdiği destek için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"BİRAZ DAHA ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Ünal Karaman, takımda rehavet olmayacağını 3-1 kazandıkları maçtan itibaren söylediklerini ifade ederek, "Geçen sene dar kadro ile çok iyi mücadele verdik. Geçen seneki kadrodan destek oyuncular haricinde iki oyuncu kaybettik. Diğer kalan grubumuzla o mücadeleyi yeni katılan arkadaşlarla vermeye gayret gösteriyoruz. Rehavet olarak görmememiz lazım. Rakip takımın teknik adam değişikliği, rakip takımın sistem değişikliğine dikkate almamız gerekiyor. Üçlü savunma ile oynadılar. Biz bunu müsabaka öncesinde de anladık, tedbirimiz aldık. Bazı oyuncular adaptasyonu sağlayamadı. İlk yarı kabul edilemez tarzla, şartlar ne olursa olsun oynadık. Fiziksel olarak, teknik taktiğin dışında psikolojik olarak hazırlanmazsanız, saha içinde duruşu göstermezseniz zorluk yaşayabilirsiniz. İlk yarı bunu yaşadık. İkinci yarı iyi mücadele ettik ama görünen o ki biraz daha zamana ihtiyacımız olacak" açıklamasında bulundu.

"HER MAÇTAN DERSLER ÇIKARIYORUZ"

Her maçtan dersler çıkardıklarını vurgulayan Karaman, "Geçen seneden beri çoğunlukla mücadele eden oyuncular var. Onlara çok işi düşecek. Onların katılımıyla bu sene mücadele içinde olacağız. Her takım yenilebilir, biz de mağlup olabiliriz, bunu yaşadık. Bunlar beklemediğimiz şeyler değil. Rakibin gücünü de yadsıyamayız. Hem oyuncular hem bizler kendi payımıza düşeni aldık" şeklinde konuştu.

ABDÜLKADİR ÖMÜR SAKATLANDI

Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün durumu yarın netlik kazanacak. Sağ dizinden sakatlanan oyuncuyla ilgili teknik direktör Ünal Karaman, "Abdülkadir'in yarın yapılacak kontrolden sonra durumunu söyleyebiliriz. Şu an söyleyebileceğimiz bir şey yok" dedi.

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UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor aek ünal karaman

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