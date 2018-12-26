Ünal Karaman: Ozan Tufan'a Trabzonspor ilaç gibi gelir

Jose Sosa’nın uzun süre sahalardan uzak kalacağının netleşmesinin ardından Onazi’nin de sezonu kapaması Trabzonspor’u zorunlu olarak orta saha transferine yönlendirdi.
Ünlü teknik adam açıkladı
Soriano ve Husbauer gündemde olsa da Ünal Karaman, Ozan Tufan ismini gündeme getirdi.
Ünal Karaman, ''Ozan futbolu çok özlemiş olmalı. Trabzon ona ilaç gibi gelir. Burada sadece futbola konsantre olabilir'' diyerek genç futbolcu için yönetime rapor verdi.
Bu arada Tolga Ciğerci menajeri aracılığıyla mesaj gönderdi...
Sakatlığını tamamen atlattığını, Trabzonspor forması giymek istediğini söyledi. Ünal Karaman reddetti.
Selçuk İnan’ın bilgisinin dışında olduğu iddia edilsede bazı aracıların Ahmet Ağaoğlu’na, ''Başkan’ım, Galatasaray, Selçuk’la sözleşme yenilemeyecek.
Hadi deseniz gelir'' şeklinde mesajlar verdikleri iddia edildi. Ağaoğlu’nun ise aracılara, ''o yol kapalı'' cevabı verdiği bildirildi. (FOTOSPOR)
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