Ünal Karaman: Ozan Tufan'a Trabzonspor ilaç gibi gelir

Jose Sosa’nın uzun süre sahalardan uzak kalacağının netleşmesinin ardından Onazi’nin de sezonu kapaması Trabzonspor’u zorunlu olarak orta saha transferine yönlendirdi.

Soriano ve Husbauer gündemde olsa da Ünal Karaman, Ozan Tufan ismini gündeme getirdi.