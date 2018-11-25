Ünal Karaman: Sol bekimizin 5-6 gol atabileceği maçı az kalsın berabere bitiriyorduk

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Fenerbahçe karşısında aldıkları 2-1’lik galibiyet için mutlu olduklarını söyledi.

Karaman, karşılaşma sonrasında yaptığı konuşmada, “Kazandığımız için mutluyum. Camiamıza hayırlı olsun. Ekranları başında bize dua eden, heyecanla bizi takip eden, tribünlerde bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederim. Oyuncu kardeşlerimin gösterdiği coşkudan bizim kültürümüze yakışan bir duruş göstermelerinden ötürü onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Futbolun her zaman sonuçsal olarak değerlendirildiğini belirten tecrübeli teknik adam, “Malatya maçında da biz iyi bir futbol ortaya koyduk. İlk yarıda yakaladığımız pozisyonları gole çevirsek 3-0 belki biz öne geçecektik. Ama maç 5-0 bizim mağlubiyetimiz ile bitti. Bugünkü maçta berabere bitebilecek bir durumu vardı. Kalemize gelen topların tamamı neredeyse gol oldu. Böyle bir şanssızlığımız var. Malatya maçında biz ilk yarıda farkı yakalayacakken farklı yenilen biz olduk. İyi oyunculardan kurulu bir kadroyuz. Yine aynı şekilde idmanımızı yaptık, aynı şekilde çalıştık. Malatya maçındaki gibi inandığımız doğruları yaptık. Coşkuyla güzel şeyler çıktı ortaya” ifadelerini kullandı.