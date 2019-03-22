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Ünal Karaman Trabzonspor'da kendini buldu

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 22.03.2019 13:40 | Son Güncelleme

Futbolculuk döneminde Trabzonspor'da yıldızı parlayan ve unutulmaz isimler arasına giren Ünal Karaman, teknik direktör olarak da bordo-mavili takımda kendini buldu.

Ünal Karaman Trabzonspor'da kendini buldu

Spor Toto Süper Lig'de 26 haftayı 43 puan ile 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, 3 sezonluk aranın ardından kendisini Avrupa kupalarına taşıyacak sıralamada olmak istiyor. Bordo-mavililer bu hedefine ulaşması halinde ise bu sezon ilklere imza atan Teknik Direktör Ünal Karaman, bir ilke daha yapmış olacak.

TRABZONSPOR'DA KENDİNİ BULDU

1984-1985 sezonunda Gaziantepspor'da profesyonel futbol yaşantısına başlayan ve 1999-2000 sezonuyla noktaladığı futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük görevine soyunan Ünal Karaman, 35 yıl önce atıldığı profesyonel futbol yaşantısının 16 yılını Trabzonspor'da geçirdi. 1990-1991 ve 1998-1999 sezonları arasında aralıksız Trabzonspor formasını giyen ve yıldızı parlayan Karaman, A Milli Takımı'nın da önemli oyuncularından oldu. Bordo-mavililerde 6 sezonda yardımcı antrenör, sportif direktör ve teknik direktör olarak görev alan Karaman, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor her zaman dönüm noktası oldu.

YÖNETİMLE UYUMLU ÇALIŞTI

Spor Toto Süper Lig, Milli Takımlar kategorileri ve 1. Lig tecrübesinden sonra son olarak Kardemir Karabükspor'u çalıştıran Karaman, sezon başında bordo-mavili takımın başına geçti. Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Karadeniz ekibinde kısıtlı kadroyla yoluna devam eden tecrübeli çalıştırıcı oynattığı futbol ve takım disiplininden taviz vermeyen anlayışıyla önemli bir mesafe aldı. Trabzonspor yönetimiyle de uyum içinde çalışan Ünal Karaman, bordo-mavili takımda radikal kararlara da imza atarak kadro da revizyona gitti ve genç oyuncuları vitrine çıkarttı.

YENİ SÖZLEŞME

Trabzonspor'un en sıkıntılı döneminde görev yapan Ünal Karaman'nın performansından memnun olan yönetim, önümüzdeki günlerde Karaman ile görüşmesi bekleniyor. Önceliğini acil çözülmesi gereken konulara veren UEFA ve FIFA'da bulunan dosyalara yoğunlaşan Karadeniz ekibi, sıkıntılı süreci atlamasıyla birlikte tecrübeli hoca ile birlikte yeni yol haritasını belirleyecek.

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Spor Toto Süper Lig Trabzonspor ünal karaman

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