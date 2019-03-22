Ünal Karaman Trabzonspor'da kendini buldu

Spor Toto Süper Lig'de 26 haftayı 43 puan ile 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, 3 sezonluk aranın ardından kendisini Avrupa kupalarına taşıyacak sıralamada olmak istiyor. Bordo-mavililer bu hedefine ulaşması halinde ise bu sezon ilklere imza atan Teknik Direktör Ünal Karaman, bir ilke daha yapmış olacak.

TRABZONSPOR'DA KENDİNİ BULDU

1984-1985 sezonunda Gaziantepspor'da profesyonel futbol yaşantısına başlayan ve 1999-2000 sezonuyla noktaladığı futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük görevine soyunan Ünal Karaman, 35 yıl önce atıldığı profesyonel futbol yaşantısının 16 yılını Trabzonspor'da geçirdi. 1990-1991 ve 1998-1999 sezonları arasında aralıksız Trabzonspor formasını giyen ve yıldızı parlayan Karaman, A Milli Takımı'nın da önemli oyuncularından oldu. Bordo-mavililerde 6 sezonda yardımcı antrenör, sportif direktör ve teknik direktör olarak görev alan Karaman, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor her zaman dönüm noktası oldu.

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