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Ünal Karaman: Yusuf Yazıcı, benim kardeşim, en değerlim, pırlantam

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 27.07.2019 23:12 | Son Güncelleme

Trabsonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Yusuf Yazıcı ile ilgili herhangi bir sıkıntısı bulunmadığını belirterek, "Yusuf benim kardeşim, en değerlim, pırlantam" dedi.

Ünal Karaman: Yusuf Yazıcı, benim kardeşim, en değerlim, pırlantam

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Linz şehrinde sürdüren Trabzonspor, hazırlık kampında oynadığı üçüncü maçında da sahadan beraberlikle ayrıldı. İtalya ekibi Parma ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililerde maçın ardından ise taraftarlar renkli görüntüler verirken, Teknik Direktör Ünal Karaman ise basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karaman, yoğun bir antrenman temposunda oynadığımız hazırlık müsabakalarından arzu ettiklerini gördüklerini belirterek, "Yoğun antrenman temposundan çıkmış oyuncularımızı kullandık. Saha içerisinde doğru pozisyonu almaya gayret gösteren futbolun doğrularını yapmaya çalışarak futbol oynamaya çalıştılar. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Çünkü bu bu kadar yorgunluğun içerisinde sadece fiziksel değil, sinirsel de dokunuyorsun. İstenmeyen şeyler olabilirdi ama şükürler olsun iyi başladığımız kamp dönemi iyi gidiyor" dedi.

"OYUNCULARIMDAN MEMNUNUM"
Mevcut kadronun yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalıştığını belirten Karaman, "Oyuncularımın hepsi yaptıkları antrenman sonrası müsabaka performansı olarak bizim beklentilerimize cevap verecek düzeyde ben memnunum" dedi.

"TRANSFERLE İLGİLİ BEKLENTİMİZ DEVAM EDİYOR"
Karaman transferler ilgili beklentilerinin devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu takım içerisinde Avrupa Kupası, Ziraat Türkiye Kupası ve Spor Toto Süper Lig dediğiniz anda, uzunca bir maraton oynayacağız. Dolaysıyla kadro rekabetine ihtiyacımız var. Genç oyuncularımız futbolun doğrularını yapmaya çalışıyorlar. Böyle böyle alışacaklar böyle böyle abilerinin arasında formaya bulmaya gayret gösterecekler. Tecrübeli oyuncularla birlikte gençlerimizin ortaya koyduğu performanstan memnunum."

"YUSUF YAZICI, BENİM KARDEŞİM. EN DEĞERLİM, PIRLANTAM"
Yusuf Yazıcı ile ilgili olarak ise Karaman, oyuncumla ilgili olarak saçma sapan şeyler çıktığını belirterek, "Bunlar arzu edilmeyen şeyler. Benim Yusuf'la ilgili bir sorunum yok. Yusuf benim kardeşim, değerlim, pırlantam. Her ne kadar onları değersiz ve yanlış anlamaya çalışsalar da. Bunlar bu camiada büyümüşler, formalarını giyiyorlar. Transfer olsalar dahi bu kulübe milyon Euro'lar kazandırarak gidecekler. Dolasıyla kendi değerimizi sadeci Trabzonspor'un değeri değil, Türkiye'nin değeri olarak gördüğümüz insanları, saçma sapan, yok hocayla arası bozuk. Şöyle oldu böyle oldu. Bunlar yanlış şeyler, o üstün bilgili arkadaşlara ben şunu söylüyorum. 'Ağır bir antrenman temposundan geçiyoruz. Bu antrenman planlamasını sezon başından itibaren yetkin hocalarımızla birlikte yapıyoruz. Şiddetli geçen antrenmanlar sonrası müsabaka oynuyorsanız o oyuncuyu kollamak zorundasınız. Burada sadeci konu Yusuf konusu değil ama burada yine engin bilgili insanlar yine engin bilgileriyle birilerini yönlendirmeye kalkıyorlar. Artık bıraksınlar, camiayı seviyoruz diyorlarsa bıraksınlar ve huzur versinler" şeklinde konuştu.

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ünal karaman Trabzonspor

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