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UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyordu! 8000 yıllık topraklarda uyuşturucu yetiştirmişler

Diyarbakır’da UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Hevsel Bahçeleri’nde polis ekiplerinin operasyonunda 12 bin 174 kök kenevir bitkisi ele geçirilip imha edildi.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyordu! 8000 yıllık topraklarda uyuşturucu yetiştirmişler
Çiğdem Berfin Sevinç

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerin desteğiyle UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Hevsel Bahçeleri ile çevresinde operasyon düzenlendi.

UNESCO Dünya Miras Listesi nde yer alıyordu! 8000 yıllık topraklarda uyuşturucu yetiştirmişler 1

12 BİN 174 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler tarafından 15 Haziran sabahı gerçekleştirilen çalışmalarda, 6 sektörel alan ile su debisinden kaynaklı oluşan adacıkların bulunduğu 23 farklı noktada arama yapıldı. Aramalarda toplam 12 bin 174 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

UNESCO Dünya Miras Listesi nde yer alıyordu! 8000 yıllık topraklarda uyuşturucu yetiştirmişler 2

İMHA EDİLDİ

Kenevirler, bulundukları yerde imha edildi. Ekipler, ele geçirilen kenevirlerin imhasıyla yaklaşık 2 bin 435 kilogram skunk/esrar maddesinin üretiminin önüne geçildiğini bildirdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır uyuşturucu UNESCO Hevsel Bahçeleri
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