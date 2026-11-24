UEFA Avrupa Ligi Uniao Torreense Perşembe 23:00 Celtic

Uniao Torreense, 26 Kasım 2026 saat 23:00'te Estadio Manuel Marques'ta Celtic'i ağırlıyor.

İki takım UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Uniao Torreense, son dönemdeki performansı ile dikkat çekerken, Celtic formda bir ekip.

Takımların güncel form bilgileri Uniao Torreense tüm kulvarlar Uniao Torreense 1-3 Benfica Portekiz Kupası M

Uniao Torreense 2-3 Uniao Leiria Portekiz 2. Ligi M

Uniao Torreense 3-2 FC Ararat Armenia UEFA Avrupa Ligi G

Portimonense 0-0 Uniao Torreense Portekiz 2. Ligi B

Uniao Torreense 1-0 Amarante Portekiz 2. Ligi G Celtic tüm kulvarlar Celtic 4-1 St Mirren İskoçya Premier Ligi G

Celtic 1-0 Kilmarnock İskoçya Premier Ligi G

Celtic 3-2 Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi G

Falkirk 2-0 Celtic İskoçya Premier Ligi M

Celtic 2-2 Dundee United İskoçya Premier Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Uniao Torreense son 4 Avrupa Ligi maçında 2 galibiyet elde ederken, 9 gol yiyip 7 gol attı. Dış sahada Celtic, aynı turnuvada 4 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alarak 11 golle 6 gol yemiştir.

Eksik Oyuncular Uniao Torreense 2 eksik Jorge Aguirre Adama Baradji Celtic 4 eksik Mika Baur Alistair Johnston Jota

Uniao Torreense kadrosunda Jorge Aguirre (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) ve Adama Baradji (Sakat) yer almıyor.

Celtic kadrosunda Mika Baur (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Alistair Johnston (Sakat - Bacağından Sakat) ve Jota (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.