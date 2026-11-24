Uniao Torreense, 26 Kasım 2026 saat 23:00'te Estadio Manuel Marques'ta Celtic'i ağırlıyor.
İki takım UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Uniao Torreense, son dönemdeki performansı ile dikkat çekerken, Celtic formda bir ekip.
Uniao Torreense son 4 Avrupa Ligi maçında 2 galibiyet elde ederken, 9 gol yiyip 7 gol attı. Dış sahada Celtic, aynı turnuvada 4 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alarak 11 golle 6 gol yemiştir.
Uniao Torreense kadrosunda Jorge Aguirre (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) ve Adama Baradji (Sakat) yer almıyor.
Celtic kadrosunda Mika Baur (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Alistair Johnston (Sakat - Bacağından Sakat) ve Jota (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
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