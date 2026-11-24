UEFA Avrupa Ligi Union St.Gilloise Perşembe 20:45 Lech Poznan

Union St.Gilloise ile Lech Poznan, 26 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla Stade Joseph Marien sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Union St.Gilloise, son dönemdeki formuyla dikkat çekiyor. Lech Poznan ise Avrupa Ligi'nde zorlu bir süreçten geçiyor.

Takımların güncel form bilgileri Union St.Gilloise tüm kulvarlar Kortrijk 0-1 Union St.Gilloise Belçika 1. Ligi G

Union St.Gilloise 1-0 KRC Genk Belçika 1. Ligi G

Celta Vigo 1-2 Union St.Gilloise UEFA Avrupa Ligi G

SK Beveren 1-2 Union St.Gilloise Belçika 1. Ligi G

Union St.Gilloise 5-2 Cercle Brugge Belçika 1. Ligi G Lech Poznan tüm kulvarlar GKS Katowice 0-1 Lech Poznan Polonya Ekstraklasa G

Lech Poznan 2-2 KGHM Zaglebie Lubin Polonya Ekstraklasa B

Benfica 3-1 Lech Poznan UEFA Avrupa Ligi M

Lech Poznan 3-1 Wisla Krakow Polonya Ekstraklasa G

Siarka Tarnobrzeg 1-0 Lech Poznan Polonya Kupası M

Maç öncesi değerlendirme

Union St.Gilloise, UEFA Avrupa Ligi'nde son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Aynı dönemde Lech Poznan ise 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayarak, savunma zafiyetleriyle dikkat çekti.

Eksik Oyuncular Union St.Gilloise 5 eksik Mateo Biondic Ivan Pavlic Anouar El Hadj Kevin Mac Allister Nikki Havenaar Lech Poznan 6 eksik Pablo Rodriguez Joao Moutinho Allahyar Sayyadmanesh Alex Douglas Mikael Ishak

Union St.Gilloise kadrosunda Mateo Biondic (Sakat - Diz Sakatlığı), Ivan Pavlic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Anouar El Hadj (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Kevin Mac Allister (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Nikki Havenaar (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lech Poznan kadrosunda Pablo Rodriguez (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Joao Moutinho (Sakat - Bacağı Kırık), Allahyar Sayyadmanesh (Sakat - Kasığından Sakat), Alex Douglas (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) ve Mikael Ishak (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.