Union St.Gilloise ile Lech Poznan, 26 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla Stade Joseph Marien sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Union St.Gilloise, son dönemdeki formuyla dikkat çekiyor. Lech Poznan ise Avrupa Ligi'nde zorlu bir süreçten geçiyor.
Union St.Gilloise, UEFA Avrupa Ligi'nde son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Aynı dönemde Lech Poznan ise 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayarak, savunma zafiyetleriyle dikkat çekti.
Union St.Gilloise kadrosunda Mateo Biondic (Sakat - Diz Sakatlığı), Ivan Pavlic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Anouar El Hadj (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Kevin Mac Allister (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Nikki Havenaar (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Lech Poznan kadrosunda Pablo Rodriguez (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Joao Moutinho (Sakat - Bacağı Kırık), Allahyar Sayyadmanesh (Sakat - Kasığından Sakat), Alex Douglas (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) ve Mikael Ishak (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.
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