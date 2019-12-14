Üniversite kafesinde tartışma yaratan afiş: Genel ahlak kurallarına uymayan giremez!

Mardin Artuklu Üniversitesi kampüsünde bulunan Genç Kafe ismindeki kafeye asılan "Genel ahlak kurallarına uymayan öğrencilerimizin kafeye girişi yasaklanacaktır" afişine öğrenciler sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Ayrıca iddialara göre, 'sürekli göz hapsine alınarak taciz edildiklerini' dile getiren öğrenciler, kafe işletmecisinin, kadın öğrencileri erkek öğrencilerle selamlaşma ve oturma şekillerinden dolayı uyardığını da dile getirdi.
HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.
Soru önergesini sosyal medya hesabından da paylaşan Günay, "Artuklu Üniversitesi’nde bulunan Genç Kafe’ye asılan “Ahlak Kuralları” afişi toplumsal cinsiyet eşitsizliğini pekiştirir ve kadına yönelik şiddetin artmasına sebep olur” dedi.
Günay’ın TBMM'ye sunduğu önergede şu sorular yer aldı:
Artuklu Üniversitesi kampüsünde bulunan Genç Kafe'ye “Ahlak Kuralları” adı altındaki afiş kim tarafından asılmıştır?
Üniversite kampüsünde bulunan bir kafeye asılan söz konusu afişle amaçlanan nedir ve bahsedilen “Ahlak Kuralları” nelerdir?
Kadın öğrencileri uyaran kafe işletmecisi hakkında gerekli işlem başlatılacak mıdır?
Üniversitelerde, yurtlarda ve okullarda uygulanan bu tür kurallar ve bu yaklaşım toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yaratan, pekiştiren ve büyüten bir durum değil midir? Bakanlığınız toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmek ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gidermek amacıyla ne tür çalışmalar yapmaktadır?
Okuyucu Yorumları 2 yorum