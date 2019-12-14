Mynet Trend

Üniversite kafesinde tartışma yaratan afiş: Genel ahlak kurallarına uymayan giremez!

sesamos sesamos
HABER  | Son Güncelleme

Mardin Artuklu Üniversitesi kampüsünde bulunan ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gençlik Merkezi bünyesinde açıldığı öğrenilen Genç Kafe ismindeki kafeye iddiaya göre işletmeci tarafından "Genel ahlak kurallarına uymayan öğrencilerimizin kafeye girişi yasaklanacaktır" yazılı afiş asıldı.

Üniversite kafesinde tartışma yaratan afiş: Genel ahlak kurallarına uymayan giremez!

Mardin Artuklu Üniversitesi kampüsünde bulunan Genç Kafe ismindeki kafeye asılan "Genel ahlak kurallarına uymayan öğrencilerimizin kafeye girişi yasaklanacaktır" afişine öğrenciler sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Ayrıca iddialara göre, 'sürekli göz hapsine alınarak taciz edildiklerini' dile getiren öğrenciler, kafe işletmecisinin, kadın öğrencileri erkek öğrencilerle selamlaşma ve oturma şekillerinden dolayı uyardığını da dile getirdi.

HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

Soru önergesini sosyal medya hesabından da paylaşan Günay, "Artuklu Üniversitesi’nde bulunan Genç Kafe’ye asılan “Ahlak Kuralları” afişi toplumsal cinsiyet eşitsizliğini pekiştirir ve kadına yönelik şiddetin artmasına sebep olur” dedi.

Günay’ın TBMM'ye sunduğu önergede şu sorular yer aldı:

  • Artuklu Üniversitesi kampüsünde bulunan Genç Kafe'ye “Ahlak Kuralları” adı altındaki afiş kim tarafından asılmıştır?

  • Üniversite kampüsünde bulunan bir kafeye asılan söz konusu afişle amaçlanan nedir ve bahsedilen “Ahlak Kuralları” nelerdir?

  • Kadın öğrencileri uyaran kafe işletmecisi hakkında gerekli işlem başlatılacak mıdır?

  • Üniversitelerde, yurtlarda ve okullarda uygulanan bu tür kurallar ve bu yaklaşım toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yaratan, pekiştiren ve büyüten bir durum değil midir? Bakanlığınız toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmek ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gidermek amacıyla ne tür çalışmalar yapmaktadır?

  • Kadına yönelik şiddetin artmasına sebep olacak bu afişin toplatılması için atacağınız adımlar nelerdir?

    • ebrugunay


    Sırf siparişi gecikti diye... Şoke eden anlar!Sırf siparişi gecikti diye... Şoke eden anlar!
    İstanbul'da Suriyeli denetimi!İstanbul'da Suriyeli denetimi!
    Belediye Başkanı'nın maaşı öğrencilere burs olduBelediye Başkanı'nın maaşı öğrencilere burs oldu
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Anahtar Kelimeler:
    Mardin Artuklu Üniversitesi Genç Kafe afiş hdp ahlak kuralları Ebru Günay

    En Çok Okunan Trend Haberler

    İlginizi Çekebilir

    "Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

    "Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

    Hilal Kaplan'dan Trump'la diyaloğu sonrası ilk açıklama

    Hilal Kaplan'dan Trump'la diyaloğu sonrası ilk açıklama

    Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

    Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

    Okuyucu Yorumları 2 yorum
    Konu Ahlâk olunca neden tepki veriyor bu ahlâksızlığa meyilli olanlar anlamıyorum. Ahlaklı olmaya davet ermek uyarmak suçmu, anlamıyorum cidden. Nasıl istiyorsanız öyle yaşayın.
    adamlar genel ahlak derken acaba,rüşvet yiyecen,kadın ve çocuklara taciz edecen, gibi şeylermi istiyor.çünki şimdiki genel ahlak anlayışı bu.
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    İstanbul'da kayıt dışı Suriyeli incelemesi

    İstanbul'da Suriyeli denetimi!

    Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in maaşı öğrencilere burs oldu

    Belediye Başkanı'nın maaşı öğrencilere burs oldu

    Hava kirliliği sıralamasında Iğdır Türkiye birincisi oldu

    Hava kirliliği sıralamasında birinci oldu! İşte o ilimiz

    Dipsiz Göl'ün eski haline dönmesi için kar bekleniyor

    12 bin yıllık değer yok edilmişti! Eski haline dönebilir mi?

    Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atanlara küfür eden iş insanı gözaltına alındı

    'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atanlara küfür eden iş insanı gözaltına alındı

    İstanbul günlük trafik sıkışıklığında dünya altıncısı

    İstanbul dünya altıncısı!

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.