Üniversite kafesinde tartışma yaratan afiş: Genel ahlak kurallarına uymayan giremez!

Üniversitelerde, yurtlarda ve okullarda uygulanan bu tür kurallar ve bu yaklaşım toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yaratan, pekiştiren ve büyüten bir durum değil midir? Bakanlığınız toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmek ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gidermek amacıyla ne tür çalışmalar yapmaktadır?