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Üniversite kayıt işlemleri ne zaman yapılacak? 2022-2023 YKS tercihleri ne zaman, okul kayıt tarihleri belli oldu mu?

19.07.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite kayıt işlemleri, YKS sonuçları ve 2022-2023 YKS tercih kılavuzunun açıklanmasıyla birlikte tercih işlemlerine başlayacak olan öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 YKS tercih ön kılavuzu sonrasında üniversite kayıtlarının başlayacağı tarih de belli oldu. Peki, üniversite kayıt işlemleri ne zaman yapılacak? 2022-2023 YKS tercihleri ne zaman, okul kayıt tarihleri belli oldu mu?

Üniversite kayıt işlemleri ne zaman yapılacak? 2022-2023 YKS tercihleri ne zaman, okul kayıt tarihleri belli oldu mu?

YKS sonuçlarının açıklanması ve 2022-2023 tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından birçok öğrenci, 'Üniversite kayıt işlemleri ne zaman?' sorusuna yanıt aramaya başladı. YKS tercih işlemlerinin tamamlanması ve öğrenciler yerleştirilmesinin ardından üniversite kayıt işlemleri başlayacak. Peki, üniversite kayıt işlemleri ne zaman yapılacak? 2022-2023 YKS tercihleri ne zaman, okul kayıt tarihleri belli oldu mu?

2022 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2022 YKS tercih işlemlerinin başlayacağı tarih, ÖSYM Başkanı Aygün tarafından yapılan açıklama sonrasında belli oldu. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak ve 5 Ağustos tarihinde son bulacak. Tercih işlemleri http://osym.gov.tr adresinden yapılacak.

2022-2023 ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

YKS tercih işlemlerinin tamamlanması ve sonuçların açıklanmasının ardından, puan ve başarı sıralamasına göre yaptıkları tercihlerle üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Üniversite kayıt tarihlerinin belli olmasıyla birlikte, kayıt esnasında adayların yanında olması gereken belgelerde ÖSYM tarafından açıklandı. Buna göre;

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

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