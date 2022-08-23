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Üniversite kayıtları 2022 nasıl, ne zaman yapılacak? Üniversite kayıt için gerekli evraklar nelerdir?

23.08.2022 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite kayıtlarının ne zaman olacağı ve kayıt için gerekli evraklar, YKS ek yerleştirme sonuçlarının adayların erişimine açılması sonrası merak edildi. Üniversiteyi kazanan kişilerin gündeminde üniversite kayıt tarihleri ve kayıt için gerekli belgeler var. Peki, Üniversite kayıtları 2022 nasıl, nereden yapılacak? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Üniversite kayıtları 2022 nasıl, ne zaman yapılacak? Üniversite kayıt için gerekli evraklar nelerdir?

Üniversite kayıtları için heyecanlı bekleyiş son buldu. YKS yerleştirme ve ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok kişi kazandıkları üniversiteye kaydını yaptıracak. Üniversite kayıt tarihleri ve kayıt için gerekli belgeler internette araştırılıyor. Peki, üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite 2022 kayıt belgeleri nedir?

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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Üniversite kayıtları YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber gündeme geldi. Ektronik kayıtlar 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında, kayıtlar ise 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIR 2022-2023?

Üniversitelerin ne zaman açılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Bilindiği üzere 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül itibarıyla üniversitelerin açılacağını duyurmuştu. Alınan karara göre yeni akademik takvim bu tarihte başlamıştı.

Yeni eğitim öğretim yılı için ise henüz açıklamada bulunulmadı 2022-2023 eğitim yılı başlangıç tarihi akademik takvimlere göre değişiklik gösterebilmektedir.

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ÜNİVESİTE E-KAYIT NASIL YAPILIR, ZORUNLU MU?

Elektronik kayıt olarak da adlandırılan e kayıt, online ya da internet kaydı olarak bilinir. Elektronik kayıt zorunlu değildir ancak birebir başvuru ile asıl kayıt zorunludur.

Elektronik kayıtlar e-Devlet üzerinden alınıyor. YÖK’ün e-Devlet üzerinden sunduğu “turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” adresi üzerinden üniversite e-kayıt işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem için adayların sistemdeki bilgilerinin doğrulanmış olması gerekir.

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ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

ÖSYM tarafından açıklanan üniversite kayıt evrakları şu şekilde;

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge,

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri,

Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,

Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

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