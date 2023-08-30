Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor, hangi tarihte? 2023-2024 eğitim dönemi üniversite kayıtları son gün tarihi

Üniversite kayıtları ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Bilindiği üzere YKS tercih sonucuna göre herhangi bir üniversiteye yerleşen kişilerin o okul ve programlara belgelerini tamamlayıp kayıt süreci içinde başvuru yapmaları gerekiyor. Üniversite kayıtları ile ilgili detaylarsa haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, 2023-2024 üniversite kayıt takvimi...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Üniversite kayıt işlemleri 28 Ağustos'ta başladı. Süreç 1 Eylül 2023 tarihinde sona erecek. Elektronik ortamda gerçekleştirilen üniversite kayırları ise bugün sona erecek.