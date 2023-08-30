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Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor, hangi tarihte? 2023-2024 eğitim dönemi üniversite kayıtları son gün tarihi

30.08.2023 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite kayıtları ne zaman biteceği merak konusu oldu. YKS tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşen kişiler için 28 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor. Peki, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? Üniversite e-kayıt nasıl yapılır?

Üniversite kayıtları ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Bilindiği üzere YKS tercih sonucuna göre herhangi bir üniversiteye yerleşen kişilerin o okul ve programlara belgelerini tamamlayıp kayıt süreci içinde başvuru yapmaları gerekiyor. Üniversite kayıtları ile ilgili detaylarsa haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, 2023-2024 üniversite kayıt takvimi...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Üniversite kayıt işlemleri 28 Ağustos'ta başladı. Süreç 1 Eylül 2023 tarihinde sona erecek. Elektronik ortamda gerçekleştirilen üniversite kayırları ise bugün sona erecek.

ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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