Üniversite kulübünün partisinde 10 aylık köpeğe zorla bira içirdiler

İzleyenlerin tepkisini çeken video, New York'un Long Island adasında yer alan Hofstra Üniversitesi'nin Alpha Epsilon Pi isimli kulübünün partisinde çekildi.

Geçen hafta Twitter'da ve Snapchat'te paylaşılan videoda bir öğrencinin 10 aylık King Charles Cavalier cinsi bir köpeği bira variline yaklaştırdığı, diğerinin ise varilin hortumu ile köpeğin ağzına bira sıktığı görülüyor.

Köpeğin bu sırada kaçmaya çalıştığı görülürken, diğer öğrencilerin ise güldükleri ve alkışladıkları duyuluyor.

Üniversite yetkilileri olayı 'Kabul edilemez ve üniversitenin topluluk standartlarına aykırı' olarak değerlendirdi. 1913'te kurulan Yahudi kökenli kulübe ihtarname gönderildiği ve etkinliklerinin askıya alındığını açıkladı.

Yetkililer ayrıca videoda görünen öğrencilerin disiplin cezası alacağının da altını çizdi.

Havyanları koruma derneği Nassau County de kulüple ilgili inceleme başlattıklarını belirtti. Dernek yetkilisi Gary Rogers, köpeğin sahibinin videoda görülen 21 yaşındaki öğrenci olduğunu söyledi.