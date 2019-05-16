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Üniversite kulübünün partisinde 10 aylık köpeğe zorla bira içirdiler

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İLGİNÇ HABERLER  | 16.05.2019 16:25 | Son Güncelleme

ABD'deki bir üniversite kulübünün partisinde 10 aylık bir köpeğe zorla bira içirildiği görüntüler sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu. Kulüp hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi.

Üniversite kulübünün partisinde 10 aylık köpeğe zorla bira içirdiler

İzleyenlerin tepkisini çeken video, New York'un Long Island adasında yer alan Hofstra Üniversitesi'nin Alpha Epsilon Pi isimli kulübünün partisinde çekildi.

Geçen hafta Twitter'da ve Snapchat'te paylaşılan videoda bir öğrencinin 10 aylık King Charles Cavalier cinsi bir köpeği bira variline yaklaştırdığı, diğerinin ise varilin hortumu ile köpeğin ağzına bira sıktığı görülüyor.

Köpeğin bu sırada kaçmaya çalıştığı görülürken, diğer öğrencilerin ise güldükleri ve alkışladıkları duyuluyor.

Üniversite yetkilileri olayı 'Kabul edilemez ve üniversitenin topluluk standartlarına aykırı' olarak değerlendirdi. 1913'te kurulan Yahudi kökenli kulübe ihtarname gönderildiği ve etkinliklerinin askıya alındığını açıkladı.

Yetkililer ayrıca videoda görünen öğrencilerin disiplin cezası alacağının da altını çizdi.

Havyanları koruma derneği Nassau County de kulüple ilgili inceleme başlattıklarını belirtti. Dernek yetkilisi Gary Rogers, köpeğin sahibinin videoda görülen 21 yaşındaki öğrenci olduğunu söyledi.

Alpha Epsilon Pi'nin uluslararası sözcüsü Jon Pierce, "Umarım bu olay, politikalarımız ve dünyadaki Yahudi topluluklarının gelecekteki liderlerini geliştirme misyonumuz için iyi bir ders olur" dedi.

Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve hâlâ sahibinin yanında olduğu öğrenildi.

Alpha Epsilon Pi kulübü ABD, İngiltere, Kanada, Avusturya, Avusturalya ve İsrail'de yer alıyor. Üniversitelerde faaliyet gösteren kulüp, Yahudi prensiplerini temel alsa da her dinden ve her gruptan kişilere açık.


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