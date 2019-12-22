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Üniversite mezunu kadın, girişimcilik hayalini "Genç Çiftçi Projesi" ile gerçekleştirdi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 22.12.2019 11:49 | Son Güncelleme

Niğde'de yaşayan, Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü mezunu Serap Noyer, mantar üretme hayalini projeden aldığı destekle gerçeğe çevirdi - Serap Noyer: - "Çok da mutluyum. Üretmek çok güzel. Poşetlerden mantarların çıktığını görünce çok mutlu oluyorum. İnşallah devamını da getirebilirim" - "Okumak tabii ki de çok güzel bir şey. Genç arkadaşlar hem okuyup hem de böyle bir işe girebilirler. Okuduktan sonra bir şeyler üretebilirler. Genç arkadaşlara özellikle bayanlara bunu tavsiye ederim"

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'de yaşayan, Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü mezunu 39 yaşındaki Serap Noyer, mantar üretme hayalini "Genç Çiftçi Projesi"nden aldığı destekle gerçekleştirdi.

Merkeze bağlı Tırhan köyünde yaşayan Serap Noyer, mezuniyetinden sonra hayali olan mantar üreticiliği için Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün "Genç Çiftçi Projesi"ne başvurdu. Projeden yararlanamayan Noyer, pes etmeyerek, Halk Eğitim Merkezinin mantarcılıkla ilgili kursuna katıldığı sene tekrar başvurduğu projeden 30 bin lira hibe desteği alamaya hak kazandı. Noyer, aldığı destekle evlerinin altındaki patates deposu olarak kullanılan yaklaşık 110 metrekare alanı tesise dönüştürerek 2,5 ayda yaklaşık 1,5 ton istiridye mantarı üretti. Mantarların paketlemesini de yapan Noyer, başta marketler olmak üzere ürünlerini birçok yere satmanın mutluluğunu yaşıyor.

Noyer, AA muhabirine, eskiden beri mantara merakı olduğunu söyledi. Mantar konusunu araştırmaya başladığını ve "Genç Çiftçi Projesi"ne başvurduğunu belirten Noyer, "Fakat hibe desteği alamadık. Bir yıl sonra Halk Eğitim Merkezinin açtığı kursa katıldım. O yıl tekrar projeye başvurdum. Hibe desteği aldım ve bu şekilde mantar üretimine başladım." dedi.

Noyer, köy yaşantısını sevdiği belirterek şöyle konuştu:

"Çiftçi olduğumuz için köyde yaşıyoruz, köy hayatını da seviyorum, bir şeyler üretmek de istedim bir bayan olarak, böyle bir imkan tanınınca da bu şekilde devam etmek hoşuma gitti. Üniversite hayatı da güzel fakat köy hayatını da seviyorum. Çiftçiyiz, çocukluğumuzdan beri patates, buğday üretiyoruz. Üretmeyi seviyoruz. Bir şeyler üretmek istedim, kendime en yakın en kolay yapabileceğim de mantardı. Bir bayan olarak yapabileceğimi düşündüm. O yüzden mantara yöneldim. Araştırmasını yaptım. Genç Çiftçi Projesi'nden de destek alınca devam ettim. Şu anda üçüncü ürünümüzü alıyorum. Çok da mutluyum. Üretmek çok güzel. Poşetlerden mantarların çıktığını görünce çok mutlu oluyorum. İnşallah devamını da getirebilirim."

Üretim iznini altıktan sonra soyadını taşıyan marka altında satış yapmaya başladığını aktaran Noyer, istiridye mantarı çok tanınmadığı için ilk başlarda pazar konusunda sıkıntı yaşadığını belirtti.

Üniversiteden sonra tekrar köye dönmenin kendisi zorlamadığını aktaran Noyer, "Bir ayağımız hep köydeydi zaten, o yüzden sıkıntı çekmedim. Üretim aşamasında hiçbir sıkıntı yaşamadım. Okumak tabii ki de çok güzel bir şey. Genç arkadaşlar hem okuyup hem de böyle bir işe girebilirler. Okuduktan sonra bir şeyler üretebilirler. Genç arkadaşlara özellikle bayanlara bunu tavsiye ederim." dedi.

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