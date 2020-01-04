MAGAZİN
  4. Üniversite öğrencileri köy köy gezip Karslı çocukları tiyatro ile tanıştırıyor

Üniversite öğrencileri köy köy gezip Karslı çocukları tiyatro ile tanıştırıyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 04.01.2020 11:06 | Son Güncelleme

Kars'ta "Tiyatro izlemeyen çocuk kalmasın" sloganıyla yola çıkan bir grup üniversite öğrencileri, derslerinden artakalan zamanlarda gittikleri köy okullarında sınıflara kendi imkanlarıyla sahne kurup çocuklara gösteri sunuyor - Proje koordinatörü öğretim görevlisi Deniz Bağcıoğlu: - "Arkadaşlarımızla konuştuk, 'İyilik bulaşıcıdır. Kendimiz için neler yapabiliriz, çocukları nasıl mutlu edebiliriz, onlara nasıl faydalı olabiliriz' dedik ve bu projeyi başlattık"

İSMAİL KAPLAN - Kars Kafkas Üniversitesinden (KAÜ) bir grup öğrenci, "Tiyatro izlemeyen çocuk kalmasın." sloganıyla köy okullarını dolaşıp çocukları tiyatroyla buluşturuyor.

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü öğrencileri, öğretim görevlisi Deniz Bağcıoğlu öncülüğünde köy çocuklarını tiyatroyla tanıştırmak için çalışma başlattı.

Derslerinden artakalan zamanlarda tiyatro eğitimi alan ve sahneleyecekleri oyunun provasını yapan öğrenciler, bir aylık çalışma sonrası Arpaçay ilçesi Kıraç köyü Şehit Ercan Gökçek İlköğretim Okulu öğrencileriyle buluştu.

Üniversitelilerin ilk kez seyirci karşısına çıkacak olmanın, miniklerin ise ilk defa tiyatro oyunu izleyecek olmanın heyecanıyla bir araya geldiği etkinlikte, amatör tiyatrocular sınıfta kendi imkanlarıyla masa ve sıralardan sahne oluşturdu.

Daha sonra bir aylık emeğin ürünü olan gösterilerini minik öğrencilerin beğenisine sunan oyuncular, keyifli dakikalar yaşattıkları çocuklardan tam not aldı.

Gönüllü öğrenciler, belirli günlerde kent genelindeki tüm köy okullarında tiyatro gösterisi yapmayı amaçlıyor.

- "İyilik bulaşıcıdır"

Proje koordinatörü öğretim görevlisi Bağcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileriyle tiyatro ekibi kurup köy çocuklarına gösteri yapmak için çalıştıklarını söyledi.

Ders aralarındaki boş zamanlarda yaklaşık 1 aylık süreçte oyuna hazırlık yaptıklarını ifade eden Deniz Bağcıoğlu, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızla konuştuk ve 'İyilik bulaşıcıdır.' diyerek 'kendimiz için neler yapabiliriz, çocukları nasıl mutlu edebiliriz, onlara nasıl faydalı olabiliriz.' dedik ve bu projeyi başlattık. Bu sosyal sorumluluk projesi adı altında Kars'ta 'Tiyatro görmeyen köy okulu kalmasın.' istiyoruz."

Bağcıoğlu, projeyle çocukların mutluluğunu amaçladıklarına değinerek haftada ya da iki haftada bir belirledikleri köy okuluna gideceklerini anlattı.

- "Başka köy okullarına da gitmeyi hedefliyoruz"

Üniversite öğrencilerinden Şevval Bülbül ise belirli bir bütçeyle çocuklar için tiyatro gösterisi hazırladıklarını dile getirdi.

Hazırlık ve prova sürecinde güzel zamanlar geçirdiklerini aktaran Bülbül, şöyle konuştu:

"Amacımız çocukları eğlendirebilmekti. Onun için çalıştık ve ilk gösteride çocukların çok eğlendiğini düşünüyoruz. Bizim için de onlar için de keyifli geçiyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Başka köy okullarına da gitmeyi hedefliyoruz. Onların imkanları çok kısıtlı, bir yere gidemediği için biz onların ayağına geldik."

Öğrencilerden Mertcan Üçüncü de fedakar arkadaşlarıyla ilk kez tiyatro yaptıklarını belirterek, "Bunu yaparken biz de farklı bir deneyim kazanıp çocuklar kadar mutlu olduk. Bu çalışmamız daha başlangıç, elimizden geldiğince köy okullarını gezip çocukları tiyatroyla buluşturacağız." ifadesini kullandı.

Büyüklerinin sergilediği oyunla eğlenceli vakit geçiren minik öğrenciler ise ancak televizyondan izleyebildikleri tiyatro oyununun sınıflarında sahnelenmesinden mutluluk duyduklarını dile getirdiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu ünlüyü tanıdınız mı? Sandığınız kişi değil Bu ünlüyü tanıdınız mı? Sandığınız kişi değil
TTGA’nın Güneydoğu Anadolu temsilcisi Selda Çiçek Veske olduTTGA’nın Güneydoğu Anadolu temsilcisi Selda Çiçek Veske oldu
75 bin eser konteynırda çürüyor75 bin eser konteynırda çürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kafkas Üniversitesi Kars öğrenci tiyatro yardım

En Çok Okunan Haberler

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Türkiye'ye skandal sözler: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz

Türkiye'ye skandal sözler: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz

Feci kaza! Çok sayıda ağır yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ağır yaralı var

İran'dan çok sert açıklama: ABD zaten savaşı başlattı

İran'dan çok sert açıklama: ABD zaten savaşı başlattı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Diyarbakır’da çekilen ’Beni Bul’ dizisi yayın hayatına başladı

Diyarbakır’da çekilen ’Beni Bul’ dizisi yayın hayatına başladı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TTGA’nın Güneydoğu Anadolu temsilcisi Selda Çiçek Veske oldu

TTGA’nın Güneydoğu Anadolu temsilcisi Selda Çiçek Veske oldu

75 bin eser konteynırda çürüyor

75 bin eser konteynırda çürüyor

Muhit okurlarına ‘merhaba’ dedi

Muhit okurlarına ‘merhaba’ dedi

Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları'ndan iki yeni kitap okuyucusuyla buluştu

Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları'ndan iki yeni kitap okuyucusuyla buluştu

Safranbolu'da bu yıl hedef 1,5 milyon turist

Safranbolu'da bu yıl hedef 1,5 milyon turist

Erdem Dergisi’nin ‘‘Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Özel Sayısı’’ okurlarla buluştu

Erdem Dergisi’nin ‘‘Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Özel Sayısı’’ okurlarla buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.