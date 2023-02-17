YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Üniversite öğrencileri yurtlarda misafir edilen depremzedelerin rahatı için çabalıyor

Üniversite öğrencileri yurtlarda misafir edilen depremzedelerin rahatı için çabalıyor

17.02.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da bazı üniversite öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yurtlarda misafir edilen depremzedelerle ilgilenmek için memleketlerine dönmedi.

Felaketin ardından depremzedeler, Afyonkarahisar'da ağırlanmaya devam ediyor.

Üniversite öğrencileri de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan depremzedelerin ihtiyaçlarıyla gönüllü ilgileniyor.

Yurda gelen depremzedeleri karşılayan ve çeşitli ikramlarda bulunan öğrenciler, görevlilere yardımcı oluyor.

AİLELERİ DE ÖĞRENCİLERİN KARARINI DESTEKLEDİ

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, AA muhabirine, depremzedelere ailelerinden birer parçaymış gibi hizmet ettiklerini söyledi.

Herkesin canla başla çalıştığını aktaran Kasapoğlu, "Öğrencilerden, 'Ne olur müdürüm, biz de burada kalalım, size yardımcı olalım' diyen oldu. Öğrencilerimizden bazıları gönüllü oldu. Ağabeylerine, ablalarına, teyzelerine ve çocuklara yardımcı oluyorlar. Kendileri yardım için koşturuyorlar." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Mücahit Bayram Alkaya (23) Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) tarih bölümü öğrencisi olduğunu kaydetti.

Yurtların depremden etkilenen vatandaşlar için tahsis edildiğine değinen Alkaya, "Biz eğitimimize uzaktan da olsa devam edebiliriz ama depremzedelerin öncelikle olarak barınma sorunu vardı. Bu sayede sorunları çözüldü. En ufak eksikliklerine kadar hepsini gidererek, onlara gönüllü hizmet ediyoruz. Memleketime depremzedeler için gitmedim." diye konuştu.

AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Himmet Yolageldi de (23) depremzedeler için yaptıkları çalışmadan dolayı hiç yorulmadıklarını dile getirdi.

Önemli olanın depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi olduğunu vurgulayan Yolageldi, şunları kaydetti:

"Evlerinde gibi hissetmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Burada biz elimizden geldiğince yardım yapabildiğimiz için kalbimiz rahat, gece rahat uyuyabiliyoruz. Depremde yaşadıkları zorluklardan ötürü hepimizin kalbi buruk. Aileme yurtta kalıp yardım edeceğimi söylediğimde 'Seninle gurur duyuyoruz.' dediler."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afyonkarahisar galericiler esnafından deprem bölgesine yardımAfyonkarahisar galericiler esnafından deprem bölgesine yardım
Muğla'da depremzedeler için toplanan yardımları sattığı iddia edilen zanlı tutuklandıMuğla'da depremzedeler için toplanan yardımları sattığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Enkazlardan çıkan kıymetli eşyalar güvenlik güçlerine emanetEnkazlardan çıkan kıymetli eşyalar güvenlik güçlerine emanet
Anahtar Kelimeler:
öğrenci yurt

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 17 Şubat Cuma

İmsak
06:18
Sabah
07:40
Öğle
13:17
İkindi
16:15
Akşam
18:44
Yatsı
20:01
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.