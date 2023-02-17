Üniversite öğrencileri yurtlarda misafir edilen depremzedelerin rahatı için çabalıyor

Felaketin ardından depremzedeler, Afyonkarahisar'da ağırlanmaya devam ediyor.

Üniversite öğrencileri de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan depremzedelerin ihtiyaçlarıyla gönüllü ilgileniyor.

Yurda gelen depremzedeleri karşılayan ve çeşitli ikramlarda bulunan öğrenciler, görevlilere yardımcı oluyor.

AİLELERİ DE ÖĞRENCİLERİN KARARINI DESTEKLEDİ

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, AA muhabirine, depremzedelere ailelerinden birer parçaymış gibi hizmet ettiklerini söyledi.

Herkesin canla başla çalıştığını aktaran Kasapoğlu, "Öğrencilerden, 'Ne olur müdürüm, biz de burada kalalım, size yardımcı olalım' diyen oldu. Öğrencilerimizden bazıları gönüllü oldu. Ağabeylerine, ablalarına, teyzelerine ve çocuklara yardımcı oluyorlar. Kendileri yardım için koşturuyorlar." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Mücahit Bayram Alkaya (23) Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) tarih bölümü öğrencisi olduğunu kaydetti.

Yurtların depremden etkilenen vatandaşlar için tahsis edildiğine değinen Alkaya, "Biz eğitimimize uzaktan da olsa devam edebiliriz ama depremzedelerin öncelikle olarak barınma sorunu vardı. Bu sayede sorunları çözüldü. En ufak eksikliklerine kadar hepsini gidererek, onlara gönüllü hizmet ediyoruz. Memleketime depremzedeler için gitmedim." diye konuştu.

AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Himmet Yolageldi de (23) depremzedeler için yaptıkları çalışmadan dolayı hiç yorulmadıklarını dile getirdi.

Önemli olanın depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi olduğunu vurgulayan Yolageldi, şunları kaydetti:

"Evlerinde gibi hissetmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Burada biz elimizden geldiğince yardım yapabildiğimiz için kalbimiz rahat, gece rahat uyuyabiliyoruz. Depremde yaşadıkları zorluklardan ötürü hepimizin kalbi buruk. Aileme yurtta kalıp yardım edeceğimi söylediğimde 'Seninle gurur duyuyoruz.' dediler."

