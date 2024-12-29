Üniversite öğrencisi genç kızın başı psikopat komşusuyla dertte! O korkunç detaylar olay oldu...

Bir TikTok kullanıcı genç öğrenci komşusunun yaptıklarını sosyal medya hesabında anlattı. Sürekli ablasıyla yaşadığı eve gelen kadın komşusundan bıkan öğrenci korku dolu olaylarını paylaştı.

"Bundan bir ay önce ben evde ders çalışırken komşumuzun birisi geldi. Gün içerisinde bize beş kere geliyor. Bizde yemek yiyor. kahve içiyor. Biz buna göz yumuyorduk. Kimseye kahve yapmaya yetecek bir vaktim yok benim." diyerek sitem etti.

"KAPIYI KIRIP EVE GİRMİŞ"

Genç kız, "Kadın gelmesin diye bütün kapıları kilitledim. Beş kere geldi kapımızı zorladı. Altıncıya kapıyı kırdı. İçeri geldi 'Sen niye kapıyı açmıyorsun?' dedi. 'Bundan sonra bize gelmeni istemiyorum.' dedim. Birkaç gündür perdeleri çekip oturuyoruz evde. Balkonun kapısını zorladı açmadık kapıyı. Bugün komşuya gittim eve geldim. Kapıların hepsi açık, ışıkların hepsi açık. Eve hırsız girdi sandım. Sonra kadın geldi. 'Sen mi geldin?' diye sordum. 'Evet ben geldim' dedi. Kapımızı kırmış içeriye girmiş. Çok kötü sınanıyorum." ifadelerini kullandı.

"YEMEĞİMİ KAHVEMİ KIZINA GÖTÜRDÜ"

Komşusundan yaptıklarından bıkan genç kız, "Kimseyle yemeklerimi paylaşmak zorunda değilim. Öğrenciyim, geçenlerde durumum çok sıkışıktı. 'Ne kadar paran var?' diye sordu. Ben bakkala indim bir şeyler aldım. 'Canım çok çekti kızım çok sever bu kahveyi' dedi aldı götürdü. Kahvemi yemeğimi aldı kızına götürdü." dedi.