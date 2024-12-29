Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Video
  4. Üniversite öğrencisi genç kızın başı psikopat komşusuyla dertte! O korkunç detaylar olay oldu...

Üniversite öğrencisi genç kızın başı psikopat komşusuyla dertte! O korkunç detaylar olay oldu...

29.12.2024 19:41
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

İçerik devam ediyor
Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
29.12.2024 19:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir üniversite öğrencisi genç kız, ablasıyla birlikte kaldığı evde psikopat komşusu tarafından yapılanları tek tek anlattı. Üniversite öğrencisinin isyanı ve korkunç detaylar olay oldu.

Bir TikTok kullanıcı genç öğrenci komşusunun yaptıklarını sosyal medya hesabında anlattı. Sürekli ablasıyla yaşadığı eve gelen kadın komşusundan bıkan öğrenci korku dolu olaylarını paylaştı.

Ekran görüntüsü 2024-12-29 192931

"Bundan bir ay önce ben evde ders çalışırken komşumuzun birisi geldi. Gün içerisinde bize beş kere geliyor. Bizde yemek yiyor. kahve içiyor. Biz buna göz yumuyorduk. Kimseye kahve yapmaya yetecek bir vaktim yok benim." diyerek sitem etti.

Ekran görüntüsü 2024-12-29 193033

"KAPIYI KIRIP EVE GİRMİŞ"

Genç kız, "Kadın gelmesin diye bütün kapıları kilitledim. Beş kere geldi kapımızı zorladı. Altıncıya kapıyı kırdı. İçeri geldi 'Sen niye kapıyı açmıyorsun?' dedi. 'Bundan sonra bize gelmeni istemiyorum.' dedim. Birkaç gündür perdeleri çekip oturuyoruz evde. Balkonun kapısını zorladı açmadık kapıyı. Bugün komşuya gittim eve geldim. Kapıların hepsi açık, ışıkların hepsi açık. Eve hırsız girdi sandım. Sonra kadın geldi. 'Sen mi geldin?' diye sordum. 'Evet ben geldim' dedi. Kapımızı kırmış içeriye girmiş. Çok kötü sınanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ekran görüntüsü 2024-12-29 193312

"YEMEĞİMİ KAHVEMİ KIZINA GÖTÜRDÜ"

Komşusundan yaptıklarından bıkan genç kız, "Kimseyle yemeklerimi paylaşmak zorunda değilim. Öğrenciyim, geçenlerde durumum çok sıkışıktı. 'Ne kadar paran var?' diye sordu. Ben bakkala indim bir şeyler aldım. 'Canım çok çekti kızım çok sever bu kahveyi' dedi aldı götürdü. Kahvemi yemeğimi aldı kızına götürdü." dedi.

Anahtar Kelimeler:
komşu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Refah payını işaret ederek konuştu

Refah payını işaret ederek konuştu

Elektronik sigara satışını yasaklayan ilk ülke Belçika oluyor! 1 Ocak'tan itibaren...

Elektronik sigara satışını yasaklayan ilk ülke Belçika oluyor! 1 Ocak'tan itibaren...

Süper Lig'in tüm dengelerine değiştirecek iddia: Dış basın Galatasaray'ın yeni yıldızını ciddi ciddi duyurdu!

Süper Lig'in tüm dengelerine değiştirecek iddia: Dış basın Galatasaray'ın yeni yıldızını ciddi ciddi duyurdu!

Tuvalet mi yastık kılıfı mı? Sonuç şoke etti!

Tuvalet mi yastık kılıfı mı? Sonuç şoke etti!

1 yıldır boş olan eve aylık 27 bin TL su faturası geldi! Nedeni şaşkına çevirdi

1 yıldır boş olan eve aylık 27 bin TL su faturası geldi! Nedeni şaşkına çevirdi

Dünya bu fotoğraf karelerini konuşuyor! İlk fotoğraflar ortaya çıktı

Dünya bu fotoğraf karelerini konuşuyor! İlk fotoğraflar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.