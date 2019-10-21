Mynet Trend

Üniversite sınavında 'görsel benzer' skandalı!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 21.10.2019 16:38 | Son Güncelleme

Bangladeş’te, yerine sınavlara girmesi için kendisine benzeyen tam sekiz kişiye para ödediği belirtilen politikacı üniversiteden uzaklaştırıldı.

Üniversite sınavında 'görsel benzer' skandalı!

Bangladeş'in iki büyük siyasi partisinden biri olan Avami Birliği mensubu meclis üyesi Tamanna Nusrat, yerine en az 13 sınava girmesi için kendisine benzeyen kişilere para vermekle suçlanıyor.

Skandal, özel bir televizyon kanalı olan Nagorik TV’nin sınavın yapıldığı sınıflardan birine girerek Nusrat gibi poz veren kadınlardan birine meydan okumasıyla ortaya çıktı.

Olayın patlak vermesi üzerine bir açıklama yapan Bangladeş Açık Üniversitesi (BOU) yöneticisi M.A. Mannan, “Kendisini okuldan attık çünkü bir suç işledi. Suç, suçtur. Kaydını feshettik. Bir daha buraya kayıt yaptıramayacak” dedi.

'HERKES BİLİYORDU'

Bir yönetici de, “Vekil öğrenciler, sınava girdiklerinde meclis üyesinin korumaları tarafından korunuyordu. Herkes durumu biliyordu ama tek kelime etmedi, çünkü (Nusrat) oldukça etkili bir aileden geliyor” ifadelerini kullandı.

Tamanna Nusrat cephesinden ise bir açıklama gelmedi.

Geçen yıl parlamentoya giren Nusrat, Bangladeş Açık Üniversitesi’nde Edebiyat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nden lisans derecesine sahip.

Bangladeş’te sınav hileleri, kopya, soruların önceden sızdırılması gibi olaylar sıklıkla yaşanıyor, bunların sonucunda yetkililer iptal yoluna başvuruyor.

İşte kışın ilacı unutturacak sebze İşte kışın ilacı unutturacak sebze
Denizin dibinde bulundu! Tam 77 yıl olduDenizin dibinde bulundu! Tam 77 yıl oldu
21'den sonra son demişlerdi 22.'ye hamile!21'den sonra son demişlerdi 22.'ye hamile!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
üniversite politikacı

En Çok Okunan Trend Haberler

Oğluyla video paylaşan Alişan gelen yorum sonrası savcılığa koştu

Oğluyla video paylaşan Alişan gelen yorum sonrası savcılığa koştu

Halı sahadaki acı olay kamerada

Halı sahadaki acı olay kamerada

Diyarbakır'da tarihi değiştiren buluş!

Diyarbakır'da tarihi değiştiren buluş!

Gelin adayı Hanife'den mini elbiseli paylaşım!

Gelin adayı Hanife'den mini elbiseli paylaşım!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sözünü tutmayan belediye başkanını kamyonete bağlayıp sürüklediler

Sözünü tutmayan belediye başkanını kamyonete bağlayıp sürüklediler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Jet hızında soygun! Saniyeler sürdü

Jet hızında soygun! Saniyeler sürdü

Her gün okula böyle gidiyor

Her gün okula böyle gidiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sevgilisini yatakta bastı! Cüce striptizci dehşet saçtı!

Sevgilisini yatakta bastı! Cüce striptizci dehşet saçtı!

Denizin dibinde bulundu! Tam 77 yıl oldu

Denizin dibinde bulundu! Tam 77 yıl oldu

İngiltere'nin en geniş ailesi! 22. çocuk yolda

21'den sonra son demişlerdi 22.'ye hamile!

Şimdiye kadar kedileri yanlış eğitmişiz! Uzmanlar doğru yolu açıkladı

Şimdiye kadar yanlış eğitmişiz! Uzmanlar doğru yolu açıkladı

Vegan aktivistlerin eylemi yüzünden tavşanlar felç oluyor!

Onların yüzünden tavşanlar felç oluyor! Gece yarısı girip...

Modacı Tuğçe için ABD'de kayıp ilanı verilmişti... Gerçek ortaya çıktı!

Modacı Tuğçe için ABD'de kayıp ilanı verilmişti... Gerçek ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.