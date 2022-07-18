Üniversite taban puanları açıklandı mı? 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları belli oldu mu? ÖSYM YKS başarı sıralaması ve 2022 kontenjanları...

Üniversite taban puanlarının açıklanıp açıklanmadığı YKS sınavına giren vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. YKS sınavına katılan yüz binlerce adayın gözü kulağı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı. Peki üniversite taban puanları açıklandı mı? 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları belli oldu mu? YKS başarı sıralaması ve kontenjanları...

2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM BaşkanI Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.

ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite taban puanları ve kontenjanlarının açıklanıp açıklanmadığıyla ilgili bilgiler sorgulanmaya devam ediyor. 2022 yılının üniversite taban puanları henüz açıklanmadı. Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor.

Üniversite taban puanları ve kontenjanlarının açıklanıp açıklanmadığıyla ilgili bilgiler sorgulanmaya devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu bu hafta içi yayımlanacak.

YKS tercih işlemleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden duyurulacak.

