EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Üniversiteler ne zaman açılacak? 2022-2023 üniversitelerin açılacağı tarih belli mi?

Üniversiteler ne zaman açılacak? 2022-2023 üniversitelerin açılacağı tarih belli mi?

04.08.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversitelerin ne zaman açılacağı, üniversite öğrencileri ve adayları tarafından merak ediliyor. YKS tercih döneminde olan üniversite adaylarının gündeminde "Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusu yer alıyor. Peki üniversiteler ne zaman açılacak? 2022-2023 üniversitelerin açılacağı tarih belli mi? İşte detaylar...

Üniversiteler ne zaman açılacak? 2022-2023 üniversitelerin açılacağı tarih belli mi?

Üniversitelerin açılış tarihi ne zaman? 2022-2023 eğitim öğretim yılı üniversitelerde ne zaman başlayacak? soruları araştırılmaya devam ediyor. YKS tercihlerinin de başlamasıyla üniversitelerin ne zaman açılacağı sorusu gündeme yerini aldı. Bu yıl üniversiteye başlayacak olan binlerce üniversite adayı öğrenciler üniversitelerin ne zaman açılacağını sorguluyor. 2022-2023 üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili detaylar haberimizde...

ünii bina

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2022-2023?

Üniversitelerin ne zaman açılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Bilindiği üzere 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül itibarıyla üniversitelerin açılacağını duyurmuştu. Alınan karara göre yeni akademik takvim bu tarihte başlamıştı.

Yeni eğitim öğretim yılı için ise henüz açıklamada bulunulmadı 2022-2023 eğitim yılı başlangıç tarihi akademik takvimlere göre değişiklik gösterebilmektedir.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercihleri 2022 yılında 5 Ağustos tarihine kadar yapılacak. Tercih sonuçlarının ardından yapılacak olan kayıtları ise ağustos ayı içerisinde alınacak.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

osymm

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi.

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

osym

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, http://osym.gov.tr adresinden işlemlerini gerçekleştirecek.

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz ÖSYM'den bir açıklama yapılmadı ancak YÖK açıklamasına göre üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihten önce YKS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medyada çok konuşuldu! Sınav soruları hakkındaki iddialara açıklamaSosyal medyada çok konuşuldu! Sınav soruları hakkındaki iddialara açıklama
KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman?KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman?
e-Okul LGS boş kontenjanlar sorgulama ekranı!e-Okul LGS boş kontenjanlar sorgulama ekranı!
Anahtar Kelimeler:
üniversite kayıt üniversite kayıt için gerekli belgeler üniversite kayıt tarihleri üniversite tercih üniversiteler ne zaman açılacak yks yks sonuç belgesi yks tercih ne zaman son
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS ek tercih ücreti ne kadar? 2022 ÖSYM YKS ek tercih işlemleri

YKS ek tercih ücreti ne kadar? 2022 ÖSYM YKS ek tercih işlemleri

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Lise kayıt günleri ne zaman?

Lise kayıt günleri ne zaman?

YKS tercih kodu nedir?

YKS tercih kodu nedir?

İlginizi Çekebilir

Süper minisiyle poz verince olay oldu! Görenler "Nereden nereye" dedi

Süper minisiyle poz verince olay oldu! Görenler "Nereden nereye" dedi

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Cinsel hayata olan etkisi inanılmaz! Kaşık kaşık yemeye başlayacaksınız

Cinsel hayata olan etkisi inanılmaz! Kaşık kaşık yemeye başlayacaksınız

İbretlik değişim! Yaptırdığı estetik ameliyat sonrası...

İbretlik değişim! Yaptırdığı estetik ameliyat sonrası...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.