Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversiteler açılacak mı, tatil mi? YÖK Başkanı Özvar duyurdu: Gözler o saatte!

Üniversitelerin ne zaman açılacağına dair detaylar bugün Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar tarafından yapılacak açıklama ile belli olacak. 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası eğitime ara verilmişti. 2022-2023 akademik yılı bahar dönemine ilişkin duyuru için geri sayım sürüyor. İşte YÖK'ten yapılan açıklama...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı merak edilirken Yükseköğretim Kurulu'nun sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunuldu.

İşte YÖK'ten yapılan açıklama:

"Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 akademik yılı bahar dönemine ilişkin Anadolu Ajansı’na saat 14.00’da açıklama yapacaktır."

NE OLMUŞTU?

Üniversiteler ile ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,''Türkiye genelindeki tüm Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları yaz sonuna kadar depremzedelere tahsis edilecek. Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.'' ifadelerini kullanmıştı.

Ardından YÖK'ten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminin uzaktan eğitim ile tamamlanması kararı alındığı belirtilmişti.

