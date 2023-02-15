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Üniversiteler ne zaman açılacak? Sınavlar online mı yoksa yüz yüze mi yapılacak? YÖK’ten üniversiteler için son dakika kararı!

15.02.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversitelerin ne zaman açılacağı 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası alınan karar sebebiyle merak konusu oldu. Birçok kişi son durumu öğrenmek için internette konuya dair araştırma yapıyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde sınavlar online mı yoksa yüz yüze mi yapılacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Sınavlar online mı yoksa yüz yüze mi yapılacak? YÖK’ten üniversiteler için son dakika kararı!

Üniversitelerin ne zaman açılacağı ve sınavların online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı, öğrenciler tarafından merak edildi. YÖK tarafından alınan karar sonrası birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde sınavlar online mı yoksa yüz yüze mi yapılacak? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversiteler ile ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

''Türkiye genelindeki tüm Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları yaz sonuna kadar depremzedelere tahsis edilecek. Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.''

YÖK'ten konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminin uzaktan eğitim ile tamamlanması kararı alındığı belirtildi.

ÜNİVERSİTELERDE SINAVLAR ONLINE MI?

İşte YÖK'ten yapılan açıklama:

"Kahramanmaraş merkezli Deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi ve benzeri hususlar ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır."

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