Üniversiteli kız havalimanından taksiye bindi, sonrası korkunç...

ABD'deki Utah Üniversitesi’nde öğrenci olan 23 yaşındaki Mackenzie Lueck, büyükannesinin cenazesi için memleketi California'ya gitti. 17 Haziran’da ise üniversitesinin bulunduğu Salt Lake City şehrine uçakla dönüş yaptı.

Kampüs bölgesine dönmek için ülkede yaygın olan Lyft uygulamasını kullandı. Uber uygulamasına benzeyen Lyft, yolcuların rota talepleri sonucu uygun sürücüleri ve ücreti belirliyor.

Washington Post'ta yer alan habere göre havalimanından kuzenine 'Uçaktan indim, şimdi arabaya bineceğim' diye mesaj atan üniversite öğrencisinden bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine gözler sürücüye yönlendi. Ancak dedektifler tarafından sorgulanan sürücü, Mackenzie’yi kampüs yakınlarında bıraktığını ardından diğer ücretli yolcuları almak üzere bölgeden uzaklaştığını anlattı.

Mackenzie’nin kaybolmasından birkaç gün sonra yapılan sınava da gelmemesi ile birlikte arkadaşları durumdan iyice şüphelenmeye başladı. Çünkü genç kızın ne olursa olsun o sınavı kaçırmayacağını biliyorlardı.

Yetkililer, genç kadının tehlikede olduğuna dair bir kanıt bulamadıklarını fakat yine de güvenliğinden endişe ettiklerini aktarıyor.