SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Ünlü avukat Rezan Epözdemir Türkiye'nin konuştuğu dolandırıcılık ile ilgili 'cevaplanması gereken sorular bunlar' diyerek paylaştı! 6 kritik soru...

Ünlü avukat Rezan Epözdemir Türkiye'nin konuştuğu dolandırıcılık ile ilgili 'cevaplanması gereken sorular bunlar' diyerek paylaştı! 6 kritik soru...

27.11.2023 22:21 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü avukat Rezan Epözdemir sosyal medya hesabından son günlerde Türkiye'nin gündemine oturan dolandırıcılık olayıyla ilgili "Size bir kaç sormak istiyorum." diyerek, 6 kritik soru paylaştı. İşte detaylar...

İçerisinde futbol dünyasından birçok ismin de yer aldığı son günlerde Türkiye'nin gündemine oturan dolandırıcılık olayının faili Seçil Erzan'ın gerçekleştirdiği vurguna dair yeni detaylar günden güne ortaya çıkmaya devam ederken, gazeteci Timur Soykan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "A4 kağıdıyla yetinmişler. Selçuk İnan, 10 milyon dolar yazan antetsiz, tarihsiz kağıdı savcılığa sundu. Emre Çolak el yazısı not almış. 2 milyon dolar verip 'Castrol' not kağıdında yazı alan bile var." ifadelerini kullanmıştı.

fsdf

Screenshot_11

EPÖZDEMİR'DEN 6 KRİTİK SORU

1692072768772-rezan

Soykan'ın bu paylaşımını alıntılayan ünlü avukat Rezan Epözdemir konuyla alakalı olarak "Belgeyi incelerseniz, taraflar arasında mevcut olan 27.02.2023 tarih ve 128 numaralı türev işlemleri çerçeve sözleşmesine de atıf yapıyor. Ödemelerin tamamı da bankada yapılmış. Bu kapsamda ben size bir kaç sormak istiyorum." diyerek 6 kritik soru yöneltti.

İŞTE O SORULAR...

1) Bankanın kurumsal kimliğine güvenerek, banka içinde yapılan ve banka şube müdürü ile operasyon sorumlusunun çift imzasıyla alınan belge karşılığında, bankanın hukuki sorumluluğu doğmaz mı? Şayet doğmayacağını iddia ediyorsanız Borçlar Kanunu'nun 66. maddesindeki " Adam Çalıştıranın Kusursuz Sorumluluğu " ve 116. maddesindeki " ifa yardımcısının fiillerinden sorumluluk " kurumlarını nerede uygulayacağız?

2) Şayet bankanın bu sürece dahili yoksa, Sanık Seçil Erzan niçin banka yetkililerince 3 gün alıkonulduğunu, telefonunun kırıldığını, kendisine yeni telefon verildiğini, serum verildiğini, 5 güvenlikle kişi özgürlüğünün ihlal edildiğini, yine Seçil Erzan'ın beyanına göre evde ele geçirilen tabloları sorumluluktan kurtulmak için hazırladıkları konusunda bir fikriniz var mı? Madem bankanın dahili ve bilgisi yok, banka yöneticilerini Seçil Erzan'ın beyanlarına göre kişi hürriyetini tahdit ve suç delillerini değiştirmeye iten motivasyon neydi?

3) Bankacılık Kanunu'nun 162. maddesine göre bankanın zimmetten yaptığı 07.04.2023 tarihli suç ihbarı ve sulh ceza hakiminin bu suçtan ötürü Seçil Erzan hakkında verdigi adli kontrol kararı nedeniyle muhakeme şartı gerçekleşmişi midir? Muhakeme şartı gerçekleşmişse, banka yöneticileri hakkında kyok (takipsizlik) kararı verilebilinir mi?

4) 18 müştekiden 12'sinin Seçil Erzan benden parayı isterken fonun başında onlar var dediği, dosyada mübrez telefon görüşmesi dökümlerinde dahi bahsi geçen ve Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun dolandırıcılık ve sahtecilik suçundan bırakın şüpheli olmayı tanık olarak dahi ifadesinin alınması gerekmez mi? Şayet ifade alınmışsa iddianamede buna yer verilmez mi? Duruşmada bütün müşteki ve avukatları bunu talep ettiğinde tüm tanıkların dinlenmesine karar veren mahkeme, bu kişilerin dinlenmesine sair tanıkların dinlenmesi taleplerine önümüzdeki celse karar verilmesine diye ara karar kurulur mu? Onlarca tanığın bir sonraki celse dinlenmesine karar veren mahkemenin bu kadar ismi geçen kişilerin mahkemece tanık olarak dahi dinlenmesine karar vermeyip, önümüzdeki celse karar verileceğini söylemesi makul mü?

5) Özelikle bazı basın yayın organlarının adı geçen bankayla kredi ilişkileri, reklam ilişkileri, maaşların bu bankadan alınması ve deniz filo araçlarının kullanılması nedeniyle adeta Denizbank'ı hukuki sorumluluktan kurtarmak için, bankayı koruyucu mahiyette, banka tarafından paylaşıldığı çok belli olan güdümlü ve manipülatif haber ve yayın yapması hakkında ne düşünüyorsunuz?

6) Diyelim ki müştekiler kabahatli ve kusurlu, sanıklar kabahatli ve kusurlu, Bankanın hiç mi kusuru yok? Her objektif gazetecinin cevaplaması gereken sorular temelde bunlar olmalı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivas'ta 6 gol var, kazanan yok!Sivas'ta 6 gol var, kazanan yok!
Hakem bir anda yere yığıldı! İşte saniye saniye o anlar...Hakem bir anda yere yığıldı! İşte saniye saniye o anlar...
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Avukat Rezan Epözdemir ind paylaşım hürriy ürri̇yet verildi iyet da,
En Çok Okunan Haberler
THY uçağının inme girişimi yürekleri ağza getirdi! "Kaptan gözünü seveyim delirme"

THY uçağının inme girişimi yürekleri ağza getirdi! "Kaptan gözünü seveyim delirme"

Dalgalara maruz kalan genç yaşadığı korku dolu anları anlattı

Dalgalara maruz kalan genç yaşadığı korku dolu anları anlattı

Hakem bir anda yere yığıldı! İşte saniye saniye o anlar...

Hakem bir anda yere yığıldı! İşte saniye saniye o anlar...

Bu transfer Icardi'yi bile unutturur! 'O da sıcak bakıyor'

Bu transfer Icardi'yi bile unutturur! 'O da sıcak bakıyor'

Türkiye'nin konuştuğu olayda ses kayıtları ortaya çıktı! "Şaka gibisin, üzme beni"

Türkiye'nin konuştuğu olayda ses kayıtları ortaya çıktı! "Şaka gibisin, üzme beni"

Sivas'ta 6 gol var, kazanan yok!

Sivas'ta 6 gol var, kazanan yok!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"3 gün yatıp çıkacak" diyen sevgilisi tutuklanma nedenini öğrenince şoke oldu

"3 gün yatıp çıkacak" diyen sevgilisi tutuklanma nedenini öğrenince şoke oldu

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Kan donduran olay! Yardım ettiğini söyleyen otel çalışanı da tecavüz etti

Kan donduran olay! Yardım ettiğini söyleyen otel çalışanı da tecavüz etti

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.