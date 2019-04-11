Ünlü Boksörün görüntüleri çıktı! Hastanelik ettiler

Başarılarıyla adından söz ettiren 21 yaşındaki ünlü boksör Shakur Stevenson, Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bulunan Miami kentinde karştığı kavga ile gündemde. Miami'de bir park yeri girişinde yanında bulunan boksör arkadaşı David Grayton ile karşı tarafla yaşadığı sözlü tartışma feci kavgaya dönüştü.

SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Boksör Shakur Stevenson, yanındaki boksör arkadaşı David Grayton ile birlikte, bir adam ve iki kadınla feci kavgaya karıştı. Doğum günü kutlaması sonrasında orada bulunan iki boksörün sözlü tartışma sonrası bu kavga geçtiğimiz yıl yaşanmış ve dava süreci başlamıştı. İki boksör hakkında açılan davada iki boksör de ağır suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

OTELDE YAKALANDILAR

Olay sonrası bir kadın ve bir erkek tedavi altına alındı. Polis raporuna göre, Stevenson ve Grayton'ın memurlar gelmeden önce olay yerinden kaçtığı; ancak bu iki kişinin daha sonra kaldıkları otelde yakalanarak tutuklandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜLER YENİ ORTAYA ÇIKTI

Davanın görülmesiyle kavgaya ait olan yeni görüntüler de geçtiğimiz gün ortaya çıktı. Stevenson'ın davasının 5 ay sonra yeniden görüleceği bildirildi.

