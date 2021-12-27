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Ünlü çiftten kötü haber! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ilişkisi bitti

27.12.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftinden kötü haber geldi. Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ayrılık kararı aldı. Ünlü çiftten konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Ünlü çiftten kötü haber! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ilişkisi bitti

2021 yılının başında ilişkilerinin ilan etmeleri ile magazin gündemine düşen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, aşklarını basından uzak yaşamayı tercih ediyor.

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Sosyal medyadan sık sık paylaşımda bulunan ünlü çift Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, hakkında geçtiğimiz haftalarda ayrılıkları yönünde haberle çıktı. İkili Cem Yılmaz'ın gösterisine gittiğinde görüntülendi ve iddiaları alaylı bir dille yalanladı.

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  1. Sayfa'nın haberine göre; Ayrılık iddialarını yalanlayan ünlü çift daha sonra romantik bir yurt dışı tatiline çıktı. Ancak tatilden dönen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ayrılık kararı aldı.
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İkili sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını kaldırmadı. Taraflardan ayrılık haberlerine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.


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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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