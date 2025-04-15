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Ünlü fast food zinciri iflasın eşiğinde! Şubeleri kapatıyorlar! Rakip firmayla baş edemeyip...

Avustralya'da popüler bir fast food zinciri olan Taco Bell, şubelerini kapatmaya hazırlanıyor. İflasın eşiğine gelen şirketin işletmecisi olan Collins Foods, Meksika temalı zinciri satacağını açıkladı.

Ünlü fast food zinciri iflasın eşiğinde! Şubeleri kapatıyorlar! Rakip firmayla baş edemeyip...
Jale Uslu

Avustralya merkezli fast food zinciri Taco Bell şirketinin iflasın eşiğine geldiği öğrenildi. Avustralya ve Avrupa'da KFC ile Taco Bell'in işletmecisi olan Collins Foods, çok daha büyük olan Guzman y Gomez markasıyla rekabette yaşanan zorlukları gerekçe göstererek Meksika temalı zinciri satacağını açıkladı.

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Collins Foods Genel Müdürü ve CEO'su Xavier Simonet, “Tüketici güveninin hiç olmadığı kadar önemli olduğu bir dönemde, KFC markasının mirasından yararlanarak, erişilebilir fiyatlarla yüksek kaliteli yiyecekler sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

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MALİ YILIN İLK YARISINDA DÜŞÜŞ!

Avustralya'da 27 Taco Bell işleten Collins Foods, gelecek yıl şirketten ayrılmak için Amerikalı ana şirketle görüşmelerde bulunduğunu söyledi. Aralık ayında açıklanan rakamlara göre, fast food restoran işletmecileri, mali yılın ilk yarısında Taco Bell'den elde ettikleri gelirde yüzde 2'lik bir düşüş bildirdi. Rekabete yenik düşen Taco Bell, yalnızca 2023'ün ikinci yarısında 1,1 milyon dolar zarar açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fast food
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