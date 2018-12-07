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Ünlü fenomen Merve Sanay abarttı! Pizzacı çıplak...

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 07.12.2018 09:27 | Son Güncelleme

Instagram hesabında 1 milyon kişi tarafından takip edilen ünlü fenomen Merve Sanay, evine gelen pizzacıya kapıyı çıplak açtı. Sanay, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

Ünlü fenomen Merve Sanay abarttı! Pizzacı çıplak...

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü fenomen Merve Sanay, pizzacıya kapıyı çıplak açtığı videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"BU NASIL CESARET BÖYLE"

Instagram hesabından bir milyon kişi tarafından takip eden Merve Sanay, paylaşımıyla ağızları açık bıraktı. Sanay evine pizza getiren pizzacıya kapıyı çıplak olarak açtı. Ev arkadaşı da o anları saniye saniye kaydetti.

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Sanay kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Sanay'ın paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Sanay bir takipçisi paylaşıma, "Ya bu nasıl iş böyle bir bunu yapmadığınız kalmıştı" yorumunu yaptı.

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Başka bir takipçisi ise "Bu nasıl cesaret böyle yazıklar olsun" yorumunu yaptı.

MAYO FOTOĞRAFIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Instagram hesabından cesur fotoğrafını paylaşan Merve Sanay, takipçilerini kendine hayran bırakmıştı. Sanay'ın paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni almıştı.

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