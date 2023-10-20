Ünlü fenomen Sevcan Güler kıskançlık krizine girip erkek arkadaşını darp etti! 1,5 yıl hapis talebi...

Sosyal medya fenomeni Sevcan Güler, evine gittiği sevgilisi V.Y.'nin yatağında kızıl renkli tüyler görünce çok sinirlendi. Sevgilisine "Bunlar kimin?" sorusunu yönelten fenomen, "Battaniyenin tüyleri" cevabını aldı. Ancak bununla tatmin olmayan fenomen, erkek arkadaşını itip sert bir cisimle başından yaraladı.

Birbirlerini darp eden çift, karşılıklı şikâyetçi oldu. V.Y., darp raporu aldı. Güler'in basit yaralama suçundan 1.5 yıl hapsi isteniyor. Karakolda ifade veren fenomen sevgilisinin kendisine borcu olduğunu, parayı istediğini ama olumsuz yanıt aldığını dile getirdi.

Genç kadın eve gitmek istediğini söylediğinde erkek arkadaşının kollarını tutup darp etmeye başladığını, bu sırada kendisini savunmak için eline geçirdiği cisimle başına vurduğunu ifade etti.

1,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre; soruşturma sonunda raporla ve fenomenin ifadesinde itiraf etmesiyle V.Y.'nin darp edildiğini belirten savcılık, Güler hakkında 'basit yaralama' suçundan 1,5 yıl hapis istemiyle iddianame düzenledi.





