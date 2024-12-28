Ünlü futbolcu Enis Destan nişanlandı! Annesi gelinini istemedi! Yaş farkı çileden çıkardı

Trabzonspor'un golcüsü ünlü futbolcu Enis Destan evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü futbolcu bir süredir birlikte olduğu antrenör sevgilisi Arzum Kuruçalı ile nişanlandı.

Çiftin nişanından fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı. Ancak Enis Destan'ın annesi Gül Destan, oğlunun nişanlanmasıyla ilgili gece saatlerinde şaşırtan paylaşımlar da bulundu.

GELİNİNİ İSTEMEDİ

Ancak Enis Destan'ın annesi Gül Destan ''Oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştıramıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak, ne de yaş olarak. Bizim tercih etmediğimiz gelin adayı. Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım oğlumun yakasına yapışmış. Biz anne baba olarak nişanda bulunmadık. Kız her şeyi kendi planlamış. Acelesi var. Sonra elinden kaçar. Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi. Amaç belli.

'10 YAŞ BÜYÜK DİYE'

Enis'in yaşı biliniyor da bizim hiçbir şekilde tercih etmediğimiz gelin hanımın yaşı neden bilinmiyor? Çünkü 10 yaş büyük diye. Benim oğlumun dengi değil. Bulmuş pırlanta gibi genç yakışıklı, kalbi temiz kaçırır mı! Davul bile dengi dengine çalar. Biz oğlumuza kız istemeye gitmedik. Ailesini tanımıyoruz. Kendi aralarında ve kız tarafı planlı bir şekilde kendilerine göre ayarlamışlar. Her şeyin örf, adet, yolu, yordamı var. Ailece konuşulur. Bunların hiçbiri olmadı. Oğlumuzun yaşının evlilik için erken. Yangından mal kaçırır gibi aceleye getirdiler.'' dedi.