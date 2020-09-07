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Ünlü futbolcu Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, arabasında Türkçe şarkı dinledi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 07.09.2020 22:24 | Son Güncelleme

Palmeiras forması giyen ünlü futbolcu Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı salladı. Ünlü model, arabasındayken yaptığı paylaşımda Tarkan'ın Şımarık şarkısıyla Mustafa Sandal'ın İsyankar parçasına yer vererek Türk taraftarlardan beğeni topladı.

Ünlü futbolcu Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, arabasında Türkçe şarkı dinledi

Brezilyalı ünlü futbolcu Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko sıkı bir Tarkan ve Mustafa Sandal hayranı çıktı. 23 yaşındaki Dorozhko, Instagram hesabından arabasındayken yaptığı paylaşımda Tarkan'ın "Şımarık" şarkısını dinleyerek dans etti.Bir başka paylaşımında ise Dorozhko, Mustafa Sandal'ın "İsyankar" şarkısıyla video çekti. Ekaterine Dorozhko'nun bu paylaşımları, sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı.

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ÖLÜM TEHDİTLERİ ALMIŞTI

İki yıl boyunca Spartak Moskova forması giyen ve şampiyonluklar yaşayan Luiz Adriano ile evli olan Ekaterina Dorozhko, yıldız futbolcunun geçen yaz Palmeiras'a transfer olmasının ardından tehdit mesajları aldığını açıklamıştı.

"BAKIN RUS GELİYOR"

Instagram hesabından bir paylaşım yapan ünlü model, "Başlangıçta Brezilya'da maça gittiğimde insanlar bana bakarak 'Bakın, Rus geliyor, hahaha' diye bağırma cesaretine sahiplerdi. Her gün, benim ve ailemin ölmesini istediklerini söyleyen mesajlar attılar. Çünkü siyah bir adamla evliydim" ifadelerini kullanmıştı.

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"ŞANSLIYIM"

Dorozhko, "Şanslıyım çünkü çelik gibi sinirlerim var ve bu mesajları dikkate almayı bıraktım" diyen Dorozhko, George Floyd'un ölümünden sonra sokaklardaki binlerce protestocuya duyduğu sempatiyi de dile getirmişti.

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