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Ünlü futbolcu, teknik direktörünü dövdü! Yakasından tuttuğu gibi yere fırlattı...

25.10.2023 21:13 | Son Güncelleme:
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Kariyerinde Paris Saint-Germain ve Liverpool gibi dev kulüplerin formasını terletmiş olan savunma oyuncusu Mamadou Sakho, şimdilerde ise Fransa Ligue 1 ekibi Montpellier'de top koşturuyor. 33 yaşındaki futbolcu, salı akşamı yapılan antrenman esnasında teknik direktörü Michel Der Zakarian'a sinirlenerek soyunma odasına gitti. Sakho, kendisinin yanına gelen Zakarian'ı yakasından tutup yere fırlattı. İşte detaylar...

Daha önce Paris Saint-Germain, Liverpool ve Crystal Palace'ta forma giyen Mamadou Sakho, 1 Fransa Ligue 1, 1 Fransa Kupası ve 1 Fransa Lig Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Kariyerine Montpellier takımında devam eden tecrübeli futbolcu ile ilgili flaş bir haber ortaya atıldı.

SİNİRLENDİ, SOYUNMA ODASINA GİTTİ

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L'Equipe'in haberine göre, takımının salı akşamı yapılan antrenmanı sırasında kendisine yapılan bir faulün ardından oyunu durdurmayan teknik direktör Michel Der Zakarian'a sinirlenen Sakho, soyunma odasının yolunu tuttu.

HOCASI DA PEŞİNDEN DEVAM ETTİ

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Der Zakarian da futbolcusunun peşinden soyunma odasına gitti ve antrenmanı bırakmasına kendisinin karar veremeyeceğini iletti.

YAKASINDAN TUTUP YERE FIRLATTI

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İkili arasında küfürlü bir tartışmanın yaşanmasının ardından 33 yaşındaki futbolcunun, teknik direktör Der Zakarian'ı yakasından tutarak yere fırlattığı öne sürüldü.

Yaşanan olayın ardından takımdaki diğer futbolcuların araya girdiği ve kavganın daha da büyümesine engel olduğu belirtildi.

Sakho'nun bu sezon sadece aldığı sürenin azlığı nedeniyle de şikayetçi olduğu kaydedildi.

Montpellier Kulübü'nün Fransız futbolcunun sözleşmesinin de feshedilme ihtimalinin olduğu belirtildi.

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