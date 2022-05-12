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Ünlü futbolcular Rooney ve Vardy'nin eşleri birbirine düştü! Mahkemede ifade verirken ağladı: 'Tecavüz tehdidi...'

12.05.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rebekah Vardy, medyaya "yanlış haberler" sızdırmakla suçlanan Coleen Rooney'e dava açtı. Wagatha Christie davasının duruşmasının ikinci gününde kendisine "ünlü bir ilişki", polis gözetiminden ayrılan bir futbolcu ve antrenmana gelmeyen bir oyuncu hakkında sorular soruldu. Vardy, küçük kızına tecavüz tehdidi aldığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Ünlü futbolcular Rooney ve Vardy'nin eşleri birbirine düştü! Mahkemede ifade verirken ağladı: 'Tecavüz tehdidi...'

5 çocuk annesi ve yedi aylık hamile Vardy, Coleen Rooney tarafından hikayeleri sızdırmakla suçlandı. Vardy bugün ifade verirken ağladı.

HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLAMAYA BAŞLADI!

Vardy Yüksek Mahkeme'de gün boyunca sorgu altındaydı. Hakim, Vardy'nin medyaya bilgi sızdırdığına dair iddiaları dinledi. Öğlen saatlerinde, suçlamanın yarattığı etkiyi anlatırken hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı.

ÇOCUĞUYLA TEHDİT EDİP HAKARET ETTİLER

Vardy'nin anlattığına göre internet trolleri, Vardy'ye yeni doğan bebeğinin "yakma fırınına konulması" gerektiğini ve Rebekah'ın "Bir düşkün" olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Coleen'in avukatı, troller hakkında soru sorulmayacağına dair güvence verdi ve yargıç 40 yaşındaki Becky'ye ara vermek isteyip istemediğini sordu. Rebekah ise "Açıkçası bu bir şeyi değiştirmez" diyerek yanıtladı.

Duruşmada bugüne kadarki en çarpıcı gün yaşandı. Rebekah ve vekili Caroline Watt arasındaki özel mesajlar delil olarak kabul edildi. WhatsApp yazışmalarına göre;

  • Becky, bir futbolcuyla ilişki yaşayan "tanınmış bir ünlü" hakkında bilgi sızdırmayı düşündü. Mahkemeye ise bunun 'şaka' olduğunu söyledi.

  • Manken Danielle Lloyd için "pis k.ltak" sözlerini kullandı.

  • Bayan Watt, Rebekah'ın Premier Lig futbolcusu Riyad Mahrez hakkında Sky News'e bilgi sızdırmasını önerdi. Becky ise "sadece dedikodu yaptığını" ve bilgi sızdırmaya niyeti olmadığını söyledi.

  • Wayne'in karısının Instagram'da onu takip etmeyi bıraktığını öğrendikten sonra Coleen Rooney'e "kancık" dedi.

Rebekah ayrıca gazetecilerle alkollü araç kullanan Premier Lig yıldızı Danny Drinkwater hakkında konuşmaya çalıştığını da itiraf etti.

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