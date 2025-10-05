SPOR

Ünlü gazeteci FAtih Portakal'dan Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'e olay sözler! "Psikolojisi bozuk"

Galatasaray ile Beşiktaş’ın 1-1 berabere kaldığı derbide Davinson Sanchez’in kırmızı kartı ve Osimhen–Emirhan gerginliği geceye damga vurdu. Fatih Portakal, Osimhen’in agresif tavırlarını eleştirerek “Psikolojik desteğe ihtiyacı olabilir” yorumunu yaptı. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşılaşırken mücadele Tammy Abraham ile İlkay Gündoğan’ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere tamamlandı.

OSIMHEN VE EMİRHAN...

Ünlü gazeteci FAtih Portakal dan Galatasaray ın yıldızı Victor Osimhen e olay sözler! "Psikolojisi bozuk" 1

Sarı-Kırmızılılar' Davinson Sanchez’in 34’üncü dakikada gördüğü direkt kırmızı kart ile maçın büyük bölümünü 10 kişi oynarken, ilk yarının son anlarında Osimhen ile Emirhan arasında yaşanan tartışma geceye damga vuran anlardan biri oldu.

Maçın hakemi pozisyon sonrasında Osimhen ile Emirhan’ın yaşadığı tartışma sonrasında iki futbolcuya da sarı kart gösterdi.

"PSİKOLOJİK DESTEĞE İHTİYACI OLABİLİR"

Ünlü gazeteci FAtih Portakal dan Galatasaray ın yıldızı Victor Osimhen e olay sözler! "Psikolojisi bozuk" 2

Yaşanana bu pozisyona dair bir paylaşımda bulunan gazeteci Fatih Portakal ise Osimhen için "Bu nasıl bir ruh hali? Öfke mi, nefret mi yoksa nefessiz bırakma isteği mi? Osimhen’i izledikten sonra ancak şunu yazabilirim. Adam kendi arkadaşlarına çok kaba, rakip oyuncaya ise nefretle dalıyor. Bu insanın psikolojik desteğe ihtiyacı olabilir diye düşünüyorum." ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Canlı Skor

