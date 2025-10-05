Ünlü gazeteci FAtih Portakal'dan Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'e olay sözler! "Psikolojisi bozuk"

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşılaşırken mücadele Tammy Abraham ile İlkay Gündoğan’ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere tamamlandı.

OSIMHEN VE EMİRHAN...

Sarı-Kırmızılılar' Davinson Sanchez’in 34’üncü dakikada gördüğü direkt kırmızı kart ile maçın büyük bölümünü 10 kişi oynarken, ilk yarının son anlarında Osimhen ile Emirhan arasında yaşanan tartışma geceye damga vuran anlardan biri oldu.

Maçın hakemi pozisyon sonrasında Osimhen ile Emirhan’ın yaşadığı tartışma sonrasında iki futbolcuya da sarı kart gösterdi.

"PSİKOLOJİK DESTEĞE İHTİYACI OLABİLİR"

Yaşanana bu pozisyona dair bir paylaşımda bulunan gazeteci Fatih Portakal ise Osimhen için "Bu nasıl bir ruh hali? Öfke mi, nefret mi yoksa nefessiz bırakma isteği mi? Osimhen’i izledikten sonra ancak şunu yazabilirim. Adam kendi arkadaşlarına çok kaba, rakip oyuncaya ise nefretle dalıyor. Bu insanın psikolojik desteğe ihtiyacı olabilir diye düşünüyorum." ifadelerini kullanması dikkat çekti.