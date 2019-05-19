Ünlü giyim şirketi Sarar'ın sahibi Cemalettin Sarar ve eşi evlerinde rehin alındı!

Alınan bilgiye göre, Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın Osmangazi Mahallesi'ndeki Sarar Şirketler Grubuna ait tekstil fabrikasının içindeki konutlarına gelen silahlı 3 kişi, Sarar çiftini el ve ayaklarını bağlayıp darbetti.
Bu sırada kasada bulunan ziynet eşyalarının yanı sıra çok sayıda dövizi alan 3 şüpheli, olay yerinden yaya olarak kaçtı.
Polis, şüphelilerin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı operasyon başlattı. (AA/İHA)
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