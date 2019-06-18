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Ünlü güreşçi Scarlett Bordeaux canlı yayında tacize uğradı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 18.06.2019 16:58 | Son Güncelleme

ABD'de bir hayli popüler olan Amerikan Güreşi Ligi'nde kadın güreşçi Scarlett Bordeaux, maç sırasında ringin dışına çıkınca bir hayranının tacizine maruz kaldı. Genç kadın çirkin olayla ilgili olarak "Görüntüleri izleyince açıkça cinsel tacize maruz kaldığımı anladım" ifadelerini kullandı.

ABD’de milyonları ekran başına kilitleyen Amerikan Güreşi Ligi World Wrestling Entertainment'in ünlü sporcularından Scarlett Bordeaux, yaşadığı en korkunç günü anlattı.

Bordeaux, maç sırasında soluklanmak için ringin dışına çıkınca bir hayranının elle tacizine maruz kaldı. Genç kadın ne olduğunu anlamadan arkadaşları ünlü güreşçiyi olay yerinden uzaklaştırdı.

2 yıl boyunca ligde mücadele eden Bordeaux, Meksika’da katıldığı bir etkinlikte yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

“O an tam olarak ne olduğunu anlamamıştım fakat daha sonra görüntüleri izleyince açıkça cinsel tacize maruz kaldığımı anladım.”

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