Ünlü güreşçi Scarlett Bordeaux canlı yayında tacize uğradı

ABD’de milyonları ekran başına kilitleyen Amerikan Güreşi Ligi World Wrestling Entertainment'in ünlü sporcularından Scarlett Bordeaux, yaşadığı en korkunç günü anlattı.

Bordeaux, maç sırasında soluklanmak için ringin dışına çıkınca bir hayranının elle tacizine maruz kaldı. Genç kadın ne olduğunu anlamadan arkadaşları ünlü güreşçiyi olay yerinden uzaklaştırdı.

2 yıl boyunca ligde mücadele eden Bordeaux, Meksika’da katıldığı bir etkinlikte yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

“O an tam olarak ne olduğunu anlamamıştım fakat daha sonra görüntüleri izleyince açıkça cinsel tacize maruz kaldığımı anladım.”

