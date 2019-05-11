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Ünlü İlahiyatçı Mustafa Karataş'ın 'dolar' sorusuna verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu

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YAŞAM  | 11.05.2019 03:35 | Son Güncelleme

İlahiyatçı profesör Mustafa Karataş, "Camiye dolar bağışlasam, dolar artıkça sevabım artar mı?" sorusunu soran seyirciye "Evet artar, döviz arttıkça sevap da artar" yanıtını verdi.

"Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş"adlı programın 108. bölümünde bir seyircinin Prof. Dr. Mustafa Karataş'a sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu.

"DÖVİZ ARTARSA SEVAP DA ARTAR"

Bir seyircinin, "Camiye dolar bağışlasam, dolar artıkça sevabım artar mı?" sorusuna, Mustafa Karakaş, "Artar. Camiye verilen yardımlar sadece cami değil, Allahuteala'ya yapılır. Sizin sevabınız ne kadar iş görüyorsa, ne kadar uzun sürüyorsa o kadar sevabı artar. Dolayısıyla döviz artarsa sevap da artar." ifadelerini kullandı.

"BU SENENİN EN İYİSİ..."

Soru ve cevap sosyal medyada gündem oldu. İşte gelen bazı tepkiler:

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Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Mustafa Karataş cami dolar bağış

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