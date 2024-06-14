MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti! Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı

Ünlü ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti! Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.06.2024 13:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun zamandır kanserle mücadele eden ünlü ilahiyatçı Yusuf Kavaklı, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini kapadı. Kavaklı'nın ölüm haberinin ardından canlı yayına çıkan partneri Nur Viral gözyaşlarına hakim olamadı.

Ünlü ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti! Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı

Uzun süredir kanserle mücadele eden ve bu süreçte Beyaz TV'de Nur Viral ile program yapan Emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, bugün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini kapadı. Nur Viral ise acı haberin ardından canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

nur 1

"EN SEVDİĞİ GÜNDE VEFAT ETTİ"

Programa tek başına çıkarak acı haberi veren Nur Viral, "Bugün benim için çok zor bir yayın olacak. Yayıncılıkta böyle bir şey vardır aslında sevdiğin birini kaybettiğinde onun anonsunu, duyurusunu yapmak, bu duyguyla yayını sürdürmek çok zor bir durumdur. Bugün gerçekten herkesten çok özür diliyorum. Sevenleri olarak çok üzgünüz, Yusuf Kavaklı Hocamızı kaybettik. Ailesine, sevenlerine sabır diliyorum ve gerçekten hepinizden bugün dua istiyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinde olsun. En çok sevdiği günde vefat etti, onun için cuma günleri çok özeldi. Hep derdi ki bugünü dolu dolu yaşamalıyız. Hep beraber onun için dua edelim gerçekten. Özür dilerim böyle açmak istemedim yayını ama tutamadım kendimi. Stüdyoya geldiğimden beri her yerde onun hayali var. Bizimle atışmaları, dinlediği ilahilere eşlik etmesi… Ölüm ani dünya fani. Hepimizin en sevdikleri bir gün göçüp gidiyor. Bilmemiz gereken tek şey sevdiklerimizin değerini bilip sıkı sıkı sarılmak" dedi.

nur 2

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kavaklı için başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan sosyal medya paylaşımında "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hocamıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

erdoğan paylaşım

YUSUF KAVAKLI KİMDİR?

Yusuf Kavaklı, 1946 senesinde Sivas'ta dünyaya geldi.İlkokulu doğduğu köyde okuyan Kavaklı, 1970 senesinde İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden, 1974 senesinde de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu.

Çalışmaya ilk kez 24 Ağustos 1966 tarihinde Bayrampaşa Kartaltepe Çift Şerefeli Cami’de İmam-Hatip olarak başladı. 1982 senesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Belçika'ya din eğitmeni olarak gönderildi.

yusuf kavaklı

1987 senesinde Türkiye'ye geri dönen Kavaklı, bir süre Silivri Merkez Vaizi olarak çalıştıktan sonra Küçükçekmece'ye kurucu müftü olarak tayin edildi ve bu görevini 14 sene sürdürdü.

2004 senesinde İstanbul İl Müftü Yardımcılığına getirildi, 2011 senesinde emekli oldu. Muhtelif televizyon programlarına katılıp dini soruları cevaplandırdı.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Etek giymesiyle gündemdeydi! Alişan'a sert çıktı! 'Biz de seni gördük'Etek giymesiyle gündemdeydi! Alişan'a sert çıktı! 'Biz de seni gördük'
Kırmızı elbisesi ile oturarak poz verdi! "Her yerinde dekolte var"Kırmızı elbisesi ile oturarak poz verdi! "Her yerinde dekolte var"
Nafaka krizi büyümüştü! Yeniden bir aradalar Nafaka krizi büyümüştü! Yeniden bir aradalar
Anahtar Kelimeler:
Nur Viral Yusuf Kavaklı
En Çok Okunan Haberler
Bir istifa daha geldi! Bir yılda 9. oldu

Bir istifa daha geldi! Bir yılda 9. oldu

'Erdoğan sonrasına' hazırlık! Telefon açıp yüzüne söylemiş

'Erdoğan sonrasına' hazırlık! Telefon açıp yüzüne söylemiş

Termometreler 40'ın üzerine çıktı, uzmanı 'komaya kadar gidebilir' diyerek uyardı

Termometreler 40'ın üzerine çıktı, uzmanı 'komaya kadar gidebilir' diyerek uyardı

Tuvalet kriziyle kamuoyunu meşgul etmişti! O isim artık başsavcı değil: İşte yeni görev yeri

Tuvalet kriziyle kamuoyunu meşgul etmişti! O isim artık başsavcı değil: İşte yeni görev yeri

Fenerbahçe'nin sezon öncesi rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin sezon öncesi rakipleri belli oldu

Ünlü ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti!

Ünlü ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.