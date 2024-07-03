Ünlü iş insanı Nevzat Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla milli takımı eleştirdi!

2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Takımımız adını çeyrek finale yazdırırken tüm ülkeye büyük bir sevinç yaşattı.

Karşılaşmada son düdüğün çalması ile birlikte futbolseverler kutlamara başlarken, ünlü iş insanı Nevzat Aydın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"KURTLARIMIZI DÖKTÜYSEK..."

Millilerimizin iyi bir performans sergilemediğini söyleyen Nevzat Aydın, “Hepimiz kurtlarımızı döktüysek, aslında ne kadar kötü bir futbol oynadığımızı ve bu skoru sadece futbol şansı ile izah edebileceğimizi konuşalım mı?” ifadelerini kullandı.

Aydın'ın bu paylaşımı birçok kullanıcının tepkisini çekti.

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