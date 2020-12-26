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Ünlü isim, Demet Akalın'ın tuvaletini kirli bırakınca yer yerinden oynadı!

26.12.2020 09:31 | Son Güncelleme:
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Ünlü isim, Demet Akalın'ın tuvaletini kirli bırakınca yer yerinden oynadı!

Star TV'de ekrana getirilen İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği İbo Show Yılbaşı programına konuk olan isimler arasında Bülent Ersoy da yer alıyor. İddialara göre Bülent Ersoy, çekimler için 4 bavul kıyafet ve ayakkabıyla kanala geldi. Bir diğer iddiaya göre Demet Akalın'ın kulisi Bülent Ersoy için boşaltıldı. Geçtiğimiz haftalarda İbo Show'a katılan bir sanatçının tuvaletini kullandığını gören Demet Akalın'ın çileden çıktığı öne sürüldü.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses yaşadığı silahlı saldırının ardından sağlığına kavuşmaya başladı. Yıllar sonra İbo Show'u çekmeye başlayan İbrahim Tatlıses'in programı ilgi görmeye devam ediyor. İbo Show Yılbaşı Özel bölümün ile ekranlara gelmeye hazırlanırken konu olan Bülent Ersoy'un çekimlere 4 bavul kıyafet ve ayakkabıyla geldiği iddia edildi.

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Star TV'de Alişan'la birlikte gündüz kuşağı programı yapan Demet Akalın'ın kulisini Bülent Ersoy için boşalttığı da iddialar arasında yerini alıyor.

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Öte yandan geçtiğimiz haftalarda İbo Show’a konuk gelen başka bir kadın sanatçının, kendi lavabosunu kullandığını fark eden Demet Akalın’ın çok sinirlenip, kanalı ayağa kaldırdığı ifade edildi.

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Tuvaletinin kullanılması hakkında yapılan haberleri ve yorumları gören ünlü şarkıcı Demet Akalın, 'Söylerdim ama çok ayıp olurdu. Hiçbir kadın sanatçı olmasına gerek yok. O klozeti öyle bırakmaz. Erkek belki' cevabını verdi.

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