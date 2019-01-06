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Ünlü isim tanınmaz halde!

Betül Kurucu Betül Kurucu
ÜNLÜLER  | 06.01.2019 10:27 | Son Güncelleme

İngiltere'de yayınlanan 'Love Island' yarışmasıyla ünlenen Alexandra Cane bebek gibi tene sahip olmak isteyince hayatının şokunu yaşadı.

Cildinin daha da güzel olmasını isteyen Cane, 2,775 sterlin (18.841 TL) ödeyip karbondioksit lazer uygulamasını yaptırdı.

Binlerce dolar ödedi ama...

İngiltere'deki ilişki programlarından 'Love Islan'ın yarışmacısı 27 yaşındaki Alexandra Cane, bebek gibi bir tene sahip olmak istedi.
Cildi oldukça kanlanan ve yanık gibi gözüken genç kadın herkesi şaşkına çevirdi.
Özellikle gözlerine yanmalar olduğunu ve görmede sıkıntılar yaşadığını söylemesiyle hayranları büyük panik yaşadı.
Mesajlara yanıt veren Cane, bunun normal bir prosedür olduğunu birkaç gün içinde düelmesi gerektiğini söyledi.
Pek çok kişi Cane'e tepki gösterdi ve doğal halinin de oldukça güzel olduğunu böyle risklere girmemesi gerektiğini belirtti.
Ancak genç kadın "bunun hepsi makyajdan ibaret dedi ve gerçek halinin çok farklı olduğunu belirterek yaptırdığı uygulamayı savundu.
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Anahtar Kelimeler:
Alexandra Cane ingiltere

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