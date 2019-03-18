Ünlü isimlerden 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları

Bundan tam 104 yıl önce, Çanakkale'de tarihin gördüğü en büyük destanlardan biri yazıldı. 18 Mart 1915 Çanakkele Zaferi'nin 104. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Ünlü isimlerde de sosyal medyadan anlamlı gün için paylaşımlarda bulunuyor.

Çanakkale Zaferi paylaşımları

YONCA LODİ "10 milyonda 1’miş savaşı kazanma ihtimali... 10 Milyon Asır da geçse Çanakkale Geçilmez!"

ACUN ILICALI "Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz."

ERAY DEMİRKOL "33 yaşında Anafartalar Grup Komutanı olan Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımız ruhunuz şad olsun. Çanakkale geçilmez. Geçilemez!!! "

ZÜLFÜ LİVANELİ "Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın Bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın Bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda Gördüğün bu tümsek, Anadolu’nda İstiklal uğrunda, namus yolunda Can veren Mehmet’in yattığı yerdir. Bu tümsek, koparken büyük zelzele, Son vatan parçası geçerken ele, Mehmed’in düşmanı boğduğu sele Mübarek kanının akıttığı yerdir. Düşün ki, haşr olan kan, kemik eti Yaptığı bu tümsek, amansız çetin Bir harbin sonunda bütün milletin Hürriyet zevkini tattığı yerdir."

HAKAN ALTUN "Minnet ve saygıyla... Çanakkale geçilmez"

MELTEM CUMBUL "Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi, temel ilke ve nitelikleriyle geleceğe, dünya milletleri arasında hak ettiği konuma taşımak için mücadele verirken, bizi millet yapan yüksek değerleri canlı tutmalı, unutturmamalı ve daima yüceltmeliyiz"

CELİL NALÇAKAN "Uykuda kestiler üçümüzü, kurşuna dizdiler ikimizi, Ahmet oğlu Nasuh arkadaşımın adı, Reşadiyeli Veli oğlu Memet benimkisi. Bir de altıncımız var, kara kaytan bıyıklı bir şehit, son mekânı şöyle dursun, adını da bilen yok...”

MEHMET OKUR "18 Mart Çanakkale Zafer’inin 104. Yılında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü ve bu uğurda can veren tüm şehitlermizi saygıyla ve minnetle anıyoruz."

SELDA BAĞCAN "Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ölümden bir an bile korkmamış gözünü kırpmadan vatanımız uğruna can veren Şehitlerimizi saygı ile anıyorum.."

GÜLBEN ERGEN "Bastığın yerleri toprak diyerek geçme! Tanı"