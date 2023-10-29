Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı! Pınar Altuğ, Zeynep Bastık, Hande Erçel…

Tüm Türkiye'de bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanıyor Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türkiye genelinde çok sayıda özel etkinlik düzenleniyor. Ünlü isimler de günün anlam ve önemine uygun paylaşımlar yapıyor.

Sosyal medya hesabında 31 milyonu aşkın takipçisi bulunan Hande Erçel “Cumhuriyet’imizin 100. yılı kutlu olsun Atam” dedi.

Zeynep Bastık paylaşımına "Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun" notunu düştü.

Bastık bir sonraki paylaşımında ise "Senin açtığın yolda, senin gösterdiğin hedefe, senin ilkelerinle yürüyoruz Ata'm. Bize bıraktığın bu miras en değerli hazinemizdir. Kurduğun bu vatan ölene dek sığınağımızdır. Her zaman kalbimizde, her zaman dilimizdesin. Yaşasın Cumhuriyet." cümlelerine yer verdi.

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Yüsra Geyik

Burak Özçivit

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