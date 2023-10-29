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Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı! Pınar Altuğ, Zeynep Bastık, Hande Erçel…

29.10.2023 11:01 | Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ülke genelinde etkinliklerle kutlanıyor. Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusunu yaşayan ünlü isimler de paylaşım yapıyor. İşte Zeynep Bastık, Hande Erçel, Pınar Altuğ ve diğer ünlü isimlerin yaptıkları paylaşımlar

Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı! Pınar Altuğ, Zeynep Bastık, Hande Erçel…

Tüm Türkiye'de bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanıyor Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türkiye genelinde çok sayıda özel etkinlik düzenleniyor. Ünlü isimler de günün anlam ve önemine uygun paylaşımlar yapıyor.

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Sosyal medya hesabında 31 milyonu aşkın takipçisi bulunan Hande Erçel “Cumhuriyet’imizin 100. yılı kutlu olsun Atam” dedi.

Zeynep Bastık paylaşımına "Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun" notunu düştü.

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Bastık bir sonraki paylaşımında ise "Senin açtığın yolda, senin gösterdiğin hedefe, senin ilkelerinle yürüyoruz Ata'm. Bize bıraktığın bu miras en değerli hazinemizdir. Kurduğun bu vatan ölene dek sığınağımızdır. Her zaman kalbimizde, her zaman dilimizdesin. Yaşasın Cumhuriyet." cümlelerine yer verdi.

Pınar Altuğ

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Yüsra Geyik

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Burak Özçivit

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Hazal Subaşı

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