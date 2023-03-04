Ünlü isimlerden Meral Akşener'e tepki yağdı! 'Ülkece toplu halde tıp oynayalım'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masadan kalktı. Meral Akşener, altılı masanın 12'nci toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdiğini açıkladı.

Akşener, ''Ancak görüş ve önerilerimiz kesin bir biçimde reddedildi. Bu aşamada altılı masa bir ortak akıl platformu olmaktan çıktı." diye konuştu.

Partisinin bir dayatmaya mecbur bırakıldığını dile getiren İYİ Parti lideri, ''Buna boyun eğmeyiz." dedi, İmamoğlu ve Yavaş'a da "Millet sizi göreve çağırıyor." ifadeleri ile seslendi. Akşener'in bu açıklamalarına ünlü isimler sessiz kalamadı.

Birçok ünlü isim sosyal medyadan Akşener'in bu çıkışına sert bir dille tepki gösterdi. İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

ŞAHAN GÖKBAKAR

"Bence topyekün ülkece 1 gün süreyle susalım. Ülkede toplu halde 1 günlük "tıp" oynayalım. Yeter, benim kafam kaldırmıyor artık. Öyle şeyler yazmak istiyorum ki! Ama yazmamak mı doğru, yazmak mı karar vermiyorum..."

GÖKHAN ÖZOĞUZ

"Bu dünyada insanlar ve karakterleriyle alakalı stabil tek bir doğru vardır o da huylu huyundan vazgeçmez!"

ATİLLA TAŞ

"Tayyip Erdoğan'ın yaptıramadığı muhalefet kenetlenmesini Meral Akşener başardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını güçlendirdiği gibi, stratejik hatalarıyla da tepki topladı."

GANİ MÜJDE

"Bir özet de ben yapayım. Meral Akşener 'Tayyip Erdoğan'ın başkan seçilmesini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkan seçilmesine' tercih etmiştir..."

İLYAS SALMAN

"Ben marksistim, elbette ideal adayım çakı gibi bir marksist-sosyalist aday olurdu ama bu ya battık ya çıktık vaziyetinde istediğim aday olmazsa sandığa gitmem şımarıklığına düşmeye hakkım yok. Millet ittifakının adayı kim olursa olsun oyumu ve desteğimi alacak."

ASLI İNANDIK

"Yıllardır oturduğun masadan "kumar masası" diyerek kalktığın ve ülkeyi büyük bir iştahla yokuştan aşağı ittiğin bu günü unutmayacağız. 21 yıldır maruz kaldığımız şeye bizi mahkum etme çaban karşılık bulmayacak. Haklı mücadelemizi kazanacağız."

GONCA VUSLATERİ

"Biz yedik Allah arttırsın. Sofrayı kuran kaldırsın."

SARP APAK

"Küçük, güvenli olmayan evlere binlerce lira veriliyor, insanlar yaşamak için basit zevklerinden bile vazgeçiyor, düşüncesini söylemekten korkuyor. Ekonomisi ve adalet sistemi dibe vurmuş bir ülkede yaşıyoruz. Bu düzenin değişmesini engelleyen herkes halkına karşı suç işliyor."

ASLI KIZMAZ

"Daha zor ama daha güzel olacak. Umutsuz olmaz."

HANDE DOĞANDEMİR

"Bıktık ağzı bozuk siyasetinizden bu nasıl bir üslup ya? İtirazınız yok mu bu muameleye gerçekten!"

SERMİYAN MİDYAT

"Önce Çiller'e… Sonra Bahçeli'ye… Şimdi Kılıçdaroğlu'na… Tarih yine tekerrür etti. Meral Akşener'in İ.P.'iyle kuyuya inilemedi."

CEM DAVRAN

"İçerikler, anlamlar, yöntemler ve hatta beklentiler tartışılır sıkıntı yok ama konuşma hakaret eder gibiydi, işte buna yazıklar olsun."

CELİL NALÇAKAN

"Ya aranızda hiç mi konuşmadınız bu konuyu şimdiye kadar? Hakikaten şaka gibi."

METİN UCA

"Sayın Meral Akşener dünkü imzayı siz atmadınız mı efendim? Bir yıldır konuşulan konu dün mü dayatma oldu? GİK kararı Türkiye'nin tek adam garipliğinden daha mı önemli? Göreve çağırdığınız CHP'li başkanlar Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş 'hayır' derse ne yapacaksınız?"

SELÇUK YÖNTEM

"Bravo Meral hanım böyle bir dönüşümü bir tiyatro oyununda bile hiç bir aktör yorumlayamaz.. Pes."

NİHAL YALÇIN

"Mommy'nizi de alın gidin!"





