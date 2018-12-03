Ünlü isimlerin vazgeçemediği yemek: Limonlu tavuk

İzmir’in Bornova ilçesinde 8 metrekare dükkanda başlayan tavuk macerasından restoranlar zincirine uzanma hedefine doğru ilerleyen Ali Gerdan, tavuğa kattığı lezzetlerle kısa sürede geniş bir kitleye hitap etmeye başladı. Alışık olunanın dışında lezzet geliştirerek balık gibi tavuğa da limon sıkan Gerdan’ın lezzetli limonlu tavuğunun ünü sınırları aştı. Özellikle sporcular için yararlı yiyecekler arasında olan tavuk, ünlü isimler için kısa sürede vazgeçilmez yemek olarak yerini aldı. Başakşehir’de forma giyen Arda Turan, Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, Trabzonspor’da oynayan Burak Yılmaz, Beşiktaş’ın kaptanı Tolga Zengin, bir dönem Beşiktaş ve Göztepe formaları giyen Demba Ba gibi birçok ünlü isim, limonlu tavuk yemek için kilometrelerce öteden İzmir'e geliyor.

Hikayesinin 8 metrekare bir dükkanda başladığını ve bu noktaya geleceğini tahmin etmediğini anlatan Gerdan Gurme işletme sahibi Ali Gerdan, “Tavuğumuza yaptığımız sosa güveniyorduk. Çok iyi geri dönüşler alıyorduk. Bir gün, her gün aynı saatlerde gelen ve hiç muhatap olmayan, yemeğini alıp giden bir müşterimiz vardı. Bir gün yine geldi, siparişini verdi ve bana döndü, ‘Sana bir şey söyleyeceğim’ dedi. Sonra, ‘Sen çok iyi işler yapmak istiyorsun belli. Sana tavuğu neden yaptığını sormayacağım ama bu tavuğa limon sık, limon sıktır. Ben İsrailliyim, bu tavuğa limon sık’ dedi. Ben de ‘Ağabey burası Türkiye, burada tavuğa limon sıkılmaz. Teşekkür ederim’ dedim. Ama iki gün boyunca bununla yatıp kalktım. Acaba ‘tavuğa limon sıkılır mı sıkılmaz mı’ diye. Sonra kendim sıktım, denedim ve çok beğendim. Yakın arkadaşlarım da aynı olunca bunu iş yerinde yapmaya karar verdim. Şimdi Allah’a şükür günde üç kasa limon gidiyor. Herkes limonlu kanat, tavuk diye buraya geliyor” dedi.Tavuğun sosunu da herkes gibi yoğurt, süt ve salçadan yapmadığını, kerevizli bir sos hazırladıklarını ve bir gece beklettiklerini belirten Gerdan, ardından müşterinin önüne dilimledikleri limonları kendilerinin sıktığını söyledi.